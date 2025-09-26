O studentă la Universitatea de Artă și Design din Cluj a câștigat o distincție la Gala premiilor europene pentru design de ambalaj cu o cutie de prezervative în formă de carte

Studenta Elena Gheţu de la Universitatea de Artă şi Design (UAD) din Cluj-Napoca a obţinut Premiul Juriului la Gala premiilor europene pentru designul de ambalaj (Pro Carton Young Designers Award 2025), care a avut loc la Istanbul, transmite Agerpres.

Proiectul câștigător a fost reprezentat de o cutie în formă de carte pentru prezervative – un ambalaj premium, alternativă la banalele cutii de pe rafturile supermarketurilor.

Numele proiectului este Tensum.

„Sunt studentă la Master în cadrul Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca. Anul acesta am avut şansa de a participa la Pro Carton Young Designers Award 2025, cea mai importantă competiţie europeană dedicată designului de ambalaj sustenabil. La concurs au fost înscrişi aproape 1.000 de participanţi din toată Europa, iar pentru proiectele finaliste au existat cinci premii: Creative Cartonboard Packaging | Food and Drink; Creative Cartonboard Packaging | All Other; Sustainability Award; Public Award; Judge’s Award. După mai multe etape de selecţie, proiectul meu, ‘TENSUM’, a fost ales printre finalişti şi prezentat în cadrul galei de premiere care a avut loc în Istanbul, primind Judge’s Award (Premiul Juriului), un premiu oferit pentru mesajul şi impactul puternic al proiectului”, a declarat pentru AGERPRES Elena Gheţu.

Ea a descris proiectul cu care a câştigat Premiul juriului.

‘TENSUM’ este un ambalaj conceptual pentru prezervative creat sub forma unei mici cărţi. Fiecare ‘pagină’ reprezintă un compartiment pentru prezervativ, însoţit de un mesaj de flirt, menit să facă ideea de protecţie mai plăcută şi mai amuzantă. Ideea proiectului a pornit din dorinţa de a schimba percepţia rigidă asupra acestui tip de produs şi de a demonstra că designul poate depăşi zona de funcţionalitate, devenind un mijloc de conexiune între oameni. Experienţa oferită de Pro Carton a fost o confirmare că, uneori, cel mai bun lucru pe care îl poţi face într-o competiţie este să ieşi din tipare”, a mai spus Elena Gheţu.

Coordonatorul proiectului, Paul Cheptea, a declarat că premiul studentei sale reprezintă o reuşită atât pentru aceasta, cât şi pentru întreaga facultate.

„Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca se mândreşte cu o nouă realizare la nivel european. Studenta noastră, Elena Gheţu, de la Departamentul Design al Facultăţii de Arte Decorative şi Design a Universităţii de Arte şi Design Cluj-Napoca, a obţinut premiul special al juriului în cadrul competiţiei Pro Carton Young Designers Award 2025. Succesul Elenei Gheţu nu reprezintă doar o reuşită individuală, ci şi o reuşită a întregii facultăţi. Un concurs european cu 935 de proiecte de elită, între care proiectul studentei noastre a strălucit la propriu şi la figurat. Cinci proiecte alese, dintre care unul al Elenei. E dovada că prin muncă, creativitate, colaborare şi determinare, studenţii noştri pot atinge recunoaştere internaţională. În calitate de profesor coordonator al proiectului sunt deosebit de onorat de reuşita studentei Elena Gheţu”, a spus Paul Cheptea.