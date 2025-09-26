Primăria Baia Mare va accesa un credit de 40 de milioane de euro / Orașul ar urma să reabiliteze cu o parte din bani 30 de străzi

Primăria municipiului Baia Mare se află în stadiu avansat al procedurilor de accesare a unui împrumut bancar de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) necesar cofinanţării unor investiţii majore, a declarat vineri, pentru Agerpres, primarul Doru Dăncuş, transmite Agerpres.

„Negocierea cu Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei este un proces riguros şi transparent, derulat pas cu pas: de la definirea listei de investiţii prioritare şi armonizarea lor cu criteriile BDCE şi cu noile cerinţe PNRR, până la evaluarea tehnică şi pre-aprobarea internă a proiectelor. În această perioadă intrăm, practic, în faza finală de aprobare a finanţării. Acest credit este esenţial pentru dezvoltarea Baia Mare: ne permite să accelerăm proiecte-cheie de infrastructură, mobilitate urbană, educaţie şi eficienţă energetică, cu impact direct în calitatea vieţii băimărenilor. Condiţiile de creditare sunt avantajoase şi chiar mai bune decât ofertele băncilor din România, ceea ce înseamnă că putem folosi mai eficient banii publici şi putem livra rezultate mai rapid pentru comunitate”, a spus Doru Dăncuş.

Valoarea creditului aflat în perfectare este în valoare de 39 de milioane de euro.

Pentru a definitiva lista, primarul şi echipa de negociere a Primăriei s-au deplasat, în perioada 8-11 septembrie, la Paris, la sediul BDCE, pentru a participa la o şedinţă tehnică privind stabilirea listei finale de creditare pentru împrumutul ce va fi contractat de municipiul Baia Mare.

În cadrul discuţiilor cu managementul şi echipa de proiect a Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, s-a convenit asupra modificării listei cu proiecte, adaptată cerinţelor actuale şi priorităţilor municipiului.

Astfel, a fost introdus în lista de finanţare un proiect major de reabilitare a 30 de străzi din municipiul Baia Mare, ca urmare a lucrărilor desfăşurate prin Programul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă şi Apă Uzată din judeţul Maramureş.

„Valoarea acestui proiect este de 11 milioane de euro. În urma actualizării, lista finală cuprinde 16 proiecte, cu o valoare totală de 39 de milioane de euro pentru partea neeligibilă”, a precizat Doru Dăncuş.

Potrivit serviciului de comunicare al Primăriei Baia Mare, discuţiile cu reprezentanţii BDCE au debutat în luna ianuarie, cu echipa de proiect condusă de Wassila Dridi, country manager pentru România.

„Pe parcursul lunilor următoare am purtat o corespondenţă constantă pentru definitivarea listei de proiecte. În februarie, doamna Wassila Dridi a efectuat o vizită la Baia Mare, prilej cu care i-am prezentat, punctual, investiţiile propuse şi am realizat o vizită în teren. Conform procedurilor, în luna mai, echipa de proiect a băncii s-a deplasat din nou în Baia Mare pentru evaluarea tehnică, însoţită de o nouă vizită în teren. Ulterior, pe durata verii, modificările apărute în cadrul PNRR au impus excluderea de la finanţare a proiectelor aflate într-un stadiu de execuţie sub 30%, motiv pentru care acestea au fost retrase din propunerea transmisă băncii”, a precizat serviciul de comunicare.

Municipiul Baia Mare trece printr-un proces accelerat de modernizare a infrastructurii urbane, de remodelare a unor artere de circulaţie şi realizarea de spaţii de parcare eficiente.

Baia Mare a dobândit, în anul 2024, statutul de staţiune turistică de interes naţional, iar anumite investiţii programate sunt făcute pentru reaşezarea oraşului pe noi criterii economice, urbanistice şi culturale.