Interceptoare ale NATO au fost mobilizate ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice
Avioane interceptoare ale NATO au fost mobilizate din nou săptămâna aceasta ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice, potrivit alianţei de apărare, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Avioane de vânătoare ale Ungariei au fost desfăşurate pentru a identifica şi a însoţi cinci aparate militare lângă spaţiul aerian al NATO deasupra coastei letone, a raportat joi seara Comandamentul Forţelor Aeriene al organizaţiei.
Formaţiunea detectată a implicat trei aparate MiG-31, un aparat Suhoi Su-30 şi un altul Suhoi Su-35, care nu respectau reglementările internaţionale de siguranţă a zborurilor”, a precizat comandamentul într-o postare pe Facebook.
Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a declarat că interceptarea a demonstrat atitudinea eficientizată şi proactivă a NATO.
Recentele cazuri de încălcare de către Rusia a spaţiului aerian al unor state NATO a generat îngrijorare în rândul aliaţilor.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Peștele merluciu din Marea Baltică devine tot mai mic, arată un studiu. S-a redus de la aproape 1m la 20-30 cm, o formă de adaptare, pentru a putea evada din plasele de pescuit
Un avion rus de spionaj de tip Iliuşin-20M, interceptat de două avioane germane de tip Eurofighter la Marea Baltică
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.