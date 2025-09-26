G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Interceptoare ale NATO au fost mobilizate ca răspuns la detectarea de avioane…

Sursa foto: Wikimedia Commons – Flickr / Milan Nykodym

Interceptoare ale NATO au fost mobilizate ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice

Articole26 Sep 0 comentarii

Avioane interceptoare ale NATO au fost mobilizate din nou săptămâna aceasta ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice, potrivit alianţei de apărare, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Avioane de vânătoare ale Ungariei au fost desfăşurate pentru a identifica şi a însoţi cinci aparate militare lângă spaţiul aerian al NATO deasupra coastei letone, a raportat joi seara Comandamentul Forţelor Aeriene al organizaţiei.

Formaţiunea detectată a implicat trei aparate MiG-31, un aparat Suhoi Su-30 şi un altul Suhoi Su-35, care nu respectau reglementările internaţionale de siguranţă a zborurilor”, a precizat comandamentul într-o postare pe Facebook.

Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a declarat că interceptarea a demonstrat atitudinea eficientizată şi proactivă a NATO.

Recentele cazuri de încălcare de către Rusia a spaţiului aerian al unor state NATO a generat îngrijorare în rândul aliaţilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Peștele merluciu din Marea Baltică devine tot mai mic, arată un studiu. S-a redus de la aproape 1m la 20-30 cm, o formă de adaptare, pentru a putea evada din plasele de pescuit

Articole9 Iul 2025
0 comentarii

Un avion rus de spionaj de tip Iliuşin-20M, interceptat de două avioane germane de tip Eurofighter la Marea Baltică

Articole28 Iun 2025
0 comentarii

O nouă avarie s-a produs la un cablu submarin de telecomunicaţii din Marea Baltică. Finlanda şi Suedia investighează un presupus sabotaj

Articole21 Feb 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.