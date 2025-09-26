Interceptoare ale NATO au fost mobilizate ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice

Avioane interceptoare ale NATO au fost mobilizate din nou săptămâna aceasta ca răspuns la detectarea de avioane de luptă ruse deasupra Mării Baltice, potrivit alianţei de apărare, informează vineri agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Avioane de vânătoare ale Ungariei au fost desfăşurate pentru a identifica şi a însoţi cinci aparate militare lângă spaţiul aerian al NATO deasupra coastei letone, a raportat joi seara Comandamentul Forţelor Aeriene al organizaţiei.

Formaţiunea detectată a implicat trei aparate MiG-31, un aparat Suhoi Su-30 şi un altul Suhoi Su-35, care nu respectau reglementările internaţionale de siguranţă a zborurilor”, a precizat comandamentul într-o postare pe Facebook.

Ministrul leton al apărării, Andris Spruds, a declarat că interceptarea a demonstrat atitudinea eficientizată şi proactivă a NATO.

Recentele cazuri de încălcare de către Rusia a spaţiului aerian al unor state NATO a generat îngrijorare în rândul aliaţilor.