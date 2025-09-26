Autopsiile arată că asupra demonstranţilor din Nepal s-a folosit muniţie reală / 33 de protestatari au murit după ce au fost loviţi de „gloanţe reale” trase din „arme de foc de mare viteză”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cel puţin 33 dintre demonstranţii ucişi în timpul protestelor anticorupţie din Nepal de la începutul lui septembrie au fost loviţi de „gloanţe reale” trase din „arme de foc de mare viteză”, transmite vineri Reuters, citând institutul medical care a efectuat autopsiile, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Un membru al departamentului de medicină legală al Institutului de Medicină al Universităţii Tribhuvan a prezentat agenţiei Reuters aceste constatări sub condiţia anonimatului, iar ulterior un purtător de cuvânt al institutului a verificat relatarea, marcând prima confirmare oficială a faptului că s-a folosit muniţie reală în timpul tulburărilor, în care 74 de persoane au fost ucise şi peste 2000 rănite.

Imagini neverificate cu muniţie care nu este din cauciuc şi protestatari cu răni la cap şi piept au circulat pe reţelele de socializare în urma demonstraţiilor lansate de tineri din Generaţia Z, indignaţi de corupţie şi etalarea luxului pe reţelele de socializare de către cei cu conexiuni politice. Protestele au dus în cele din urmă la demisia prim-ministrului K.P. Sharma Oli şi a guvernului său, aminteşte Reuters.

Protestele din septembrie au început ca un marş paşnic, dar au scăpat în scurt timp de sub control. Unii dintre manifestanţi au incendiat birouri guvernamentale, hoteluri şi case ale politicienilor, în timp ce poliţia din capitală a declarat că a tras cu gaze lacrimogene şi gloanţe de cauciuc asupra protestatarilor care încercau să ia cu asalt parlamentul.

Oficiul Naţiunilor Unite pentru drepturile omului a solicitat o „anchetă promptă şi transparentă” privind „acuzaţiile de utilizare inutilă sau disproporţionată a forţei de către forţele de securitate în timpul protestelor organizate de grupuri de tineri”.

Un lider al protestelor a cerut anterior arestarea lui Oli şi a ministrului său de interne, Ramesh Lekhak, pentru că ar fi dat ordine de a se folosi muniţie reală împotriva demonstranţilor, dar nu a furnizat dovezi. Într-o postare pe Facebook din 20 septembrie, Oli a asigurat că guvernul său nu a ordonat forţelor de securitate să tragă asupra protestatarilor.

Muktiram Rijal, purtător de cuvânt al Biroului districtual din Kathmandu – care susţine administrativ forţele de ordine, dar nu are control asupra poliţiei – a declarat joi pentru Reuters că nu are cunoştinţă despre utilizarea muniţiei reale. Anterior, acesta a declarat Reuters că poliţiei i s-a permis să folosească gloanţe de cauciuc, tunuri cu apă şi bastoane pentru controlul mulţimii.

Un purtător de cuvânt al poliţiei naţionale a menţionat că nu poate comenta până la încheierea unei anchete efectuate de o comisie convocată de noul guvern interimar numit.

În mod normal, cetăţenii nepalezi trebuie să demonstreze faptul că viaţa lor este în pericol pentru a obţine un permis de port-armă, aşa că este dificil să obţii legal o armă de foc, a explicat pentru Reuters Subash Acharya, fost consultant legal al poliţiei.

În postarea sa din 20 septembrie, Oli sugerase că persoane infiltrate au fost implicate în proteste şi a cerut o anchetă „cu privire la incidentele în care s-au tras focuri de armă din arme automate care nu se află în posesia poliţiei”.

Violenţa armată în ţara din Asia de Sud este „extrem de rară”, a declarat chirurgul ortoped Alok Singh de la Spitalul de poliţie din Nepal. „În cei opt ani de practică, nu am asistat niciodată la niciun caz de rănire prin gloanţe în rândul civililor”, a spus acesta.