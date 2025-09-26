Aproape 280 de studenţi ai Politehnicii Bucureşti vor beneficia de locuri noi de cazare moderne

Un număr de 276 de studenţi ai Universităţii Naţionale de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti beneficiază de locuri noi de cazare moderne în urma inaugurării vineri, după lucrările de reabilitare şi modernizare, a Căminului P19 din Complexul Studenţesc Regie, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat remis presei, investiţia în lucrările de reabilitare şi modernizare a fost de 22 de milioane de lei.

„Studenţii noştri merită cele mai bune condiţii pentru a se dezvolta atât pe plan academic, cât şi personal. Redeschiderea căminului P19 este un semnal clar că investiţiile în viaţa studenţească sunt o prioritate pentru Politehnica Bucureşti. Ne dorim ca tinerii noştri să simtă că universitatea este cu adevărat o a doua casă pentru ei. (…) Arată mai bine decât foarte multe locuri (n.r. – cămine) din Europa în acest moment”, a declarat Mihnea Costoiu, rectorul Universităţii Politehnica Bucureşti.

El a spus că au prioritate la cazare studenţii cu rezultate foarte bune la învăţătură şi cei din grupurile dezavantajate.

„Pentru cei aflaţi în grupuri vulnerabile universitatea oferă o bursă care să compenseze cazarea. Pentru copiii din grupurile dezavantajate vom avea o bursă la dispoziţie în acest cămin de 800 de lei. În celelalte, de 300 şi 500 de lei, în funcţie de regimul de confort al căminului”, a precizat Costoiu.

Potrivit directorului general administrativ economic al Politehnicii Bucureşti, Mihai Corocăescu, modernizarea căminului P19 este rezultatul unei munci complexe de coordonare şi implementare.

„Ne-am dorit să îmbinăm eficienţa energetică, siguranţa şi confortul cu dotări de ultimă generaţie. Este un model pe care îl vom replica şi în celelalte proiecte aflate în derulare”, a subliniat el.

Construit în 1970, căminul a trecut printr-un proces de reabilitare capitală, desfăşurat pe parcursul a doi ani. Lucrările au vizat reabilitarea termică, modernizarea instalaţiilor, schimbarea ferestrelor, refacerea camerelor şi băilor, dar şi dotarea completă cu mobilier nou.

Căminul oferă acum 138 de camere şi 276 de locuri, fiecare cu grup sanitar propriu, mobilier modern, frigider şi aer condiţionat, iar pe fiecare etaj există bucătării şi spălătorii complet echipate. Accesul se face printr-un sistem modern automatizat.

Căminul P19 face parte din cel mai mare campus universitar din România.

Politehnica Bucureşti administrează 26 de cămine, cu o capacitate totală de aproximativ 10.000 de locuri.

Conform reprezentanţilor instituţiei de învăţământ superior, în curând va fi deschis şi căminul P14, care va avea 170 de locuri de cazare, finanţat prin PNRR.

De asemenea, au fost deja modernizate căminele P1, P20, P12, Leu C şi Leu D, în timp ce P2 şi P3 sunt în plin proces de reabilitare.

Totodată, afirmă reprezentanţii Politehnicii Bucureşti, căminul P13, cu 700 de locuri şi finanţare prin CNI, este aproape finalizat, cu un stadiu al lucrărilor de 90%.

Politehnica, cea mai mare universitate tehnică din ţară, are peste 40.000 de studenţi la toate ciclurile de învăţământ şi peste 7.500 de „boboci” admişi în anul universitar 2025 – 2026.