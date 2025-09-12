G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

O statuie în memoria lui Franz Beckenbauer a fost inaugurată în faţa…

sursa foto: Facebook/ Bayern Munchen

O statuie în memoria lui Franz Beckenbauer a fost inaugurată în faţa stadionului lui Bayern Munchen

Articole12 Sep 0 comentarii

Clubul german Bayern Munchen a dezvelit vineri o statuie a lui Franz Beckenbauer, ca un omagiu adus legendei grupării bavareze şi a fotbalului german, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Statuia lui Franz Beckenbauer a fost realizată din bronz şi este înaltă de 2,7 metri, fiind situată pe esplanada Allianz Arena, lângă statuia unei alte legende a clubului Bayern şi prieten foarte bun al „kaiserului”, atacantul Gerd Muller.

Statuia, finanţată de fani, a fost creată de Matilde Romagnoli, o artistă italiană care locuieşte acum la Munchen. „Am studiat numeroase videoclipuri şi fotografii. Franz Beckenbauer era mereu concentrat asupra terenului, în continuă mişcare. Partea superioară a corpului său era deschisă, faţa ridicată, privirea drept înainte. Totul la el părea uşor şi elegant. Am încercat să transmit aceste observaţii statuii mele”, a spus artista într-un interviu acordat site-ului oficial al clubului.

Beckenbauer, care a murit pe 7 ianuarie 2024, la vârsta de 78 de ani, a purtat tricoul lui Bayern timp de 14 ani (584 de meciuri, 72 de goluri). Este unul dintre cei mai titraţi jucători din fotbalul german, câştigând trei Cupe ale Campionilor Europeni (1974, 1975, 1976), un Campionat European (1972) şi o Cupă Mondială (1974) cu Germania de Vest. De asemenea, a antrenat echipa naţională a Republicii Federale Germania, conducând-o către titlul mondial în 1990.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Comisia de Disciplină şi Etică a FRF a decis excluderea FCU 1948 Craiova din toate competiţiile / FCU: Asistăm în plină democraţie la o reală expropriere a activităţii unui club de fotbal

Articole, Sportz11 Sep • 672 vizualizări
0 comentarii

Ilkay Gündogan, fost căpitan al Germaniei și câștigător al Ligii Campionilor cu Manchester City, cumpărat de Galatasaray

Articole, Sportz3 Sep • 12.630 vizualizări
0 comentarii

Farul Constanţa a învins Petrolul Ploieşti, scor 2-1

Articole, Sportz2 Sep • 116 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.