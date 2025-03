O singură favorită importantă (Danielle Collins) eliminată în meciurile zilei de la Indian Wells

Favoritele importante ale zilei au obținut calificări în optimile de la Indian Wells, singura excepție fiind Danielle Collins. Americanca, cap de serie 14 la turneul de categorie WTA 1000, a fost învinsă de Elina Svitolina.

Au obținut rând pe rând victorii favoritele Elena Rybakina (7), Mirra Andreeva (9), Jessica Pegula (4), Qinwen Zheng (8) și Iga Swiatek (2).

Poloneza, campioană la edițiile din 2022 și 2024, va da în optimi peste Karolina Muchova. Jucătoarea din Cehia este finalistă de Grand Slam (Roland Garros 2024 – a fost învinsă chiar de Swiatek) și cap de serie 15 la turneul din deșertul californian.

Jessica Pegula (cap de serie 4 și una dintre favoritele gazdelor) a făcut și ea pasul în optimi, după o victorie facilă, scor 6-1, 6-1, contra jucătoarei Xinyu Wang.

Rezultatele zilei din turul al treilea de la Indian Wells

Sunt cunoscute deja următoarele dueluri din optimi

Elena Rybakina hits an INCREDIBLE shot against Katie Boulter at Indian Wells.

Great anticipation.

On the run, full-stretch… there was a bit of magic in this one. 🪄

pic.twitter.com/ZOW2BtnNWW

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 9, 2025