O scriitoare faimoasă suferă de demență / Fiica ei a scris o carte despre ”Cum să-ți pierzi mama”

Erica Jong se luptă cu demență, iar fiica sa, Molly Jong-Fast, povestește declinul mamei, relatează agenția ANSA, citată de Rador Radio România.

Cartea pe care unicul moștenitor al autoarei cărții Teama de zbor o va publica pe 3 iunie se intitulează How To Lose Your Mother (Cum să-ți pierzi mama), un volum de memorii pe care singura moştenitoare a autoarei ”Teama de zbor” îl va încredinţa editurii fără a avea regrete pentru duritatea relatării, pentru că mama ei i-a făcut exact acelaşi lucru: „Rolurile s-au inversat, iar acum eu îi fac ei ceea ce ea mi-a făcut mie mereu”, a declarat Molly pentru New York Times.

Jong, în vârstă de 83 de ani, a devenit faimoasă în 1973, când, în romanul său de debut pentru editura Holt, a inventat expresia „sex fără fermoar”, pentru a descrie o întâlnire sexuală rapidă ca un vis între doi străini fără sentimente de vinovăţie.

La vremea respectivă Molly, în vârstă de 46 de ani, încă nu se născuse, dar odată ce a venit pe lume a devenit rapid o figură de fundal în cărțile mamei sale, un „accesoriu” necesar pentru a-şi dezvălui dificultățile existențiale, începând cu luptele împotriva alcoolului și drogurilor. În memoriile sale, Molly descrie sentimentul destabilizator de a crește alături de versiuni fictive ale ei înșiși, fără a simți vreodată că deține controlul asupra propriei identități. Potrivit lui Susan Cheever, fiica scriitorului John Cheever și prietenă a familiei, „Acum, Molly își ia viața înapoi. Cartea este un act de revendicare”.

În vederea lansării volumului, The New York Times a vorbit cu Erica, cea care, după trei divorțuri, experimentează pentru prima dată statutul de văduvă şi locuiește cu o îngrijitoare cu normă întreagă într-un azil de bătrâni de lux din Manhattan. Scriitoarea, pe care singura ei fiică o numește în memorii „o mamă teribilă”, nu a citit cartea încă, dar cel puțin pe hârtie îi înțelege sensul: „Când ești scriitor, viața ta este o carte deschisă, lucru care este valabil și pentru fiica ta”. La rândul ei, Molly nu i-a dat un exemplar pentru că ar fi fost inutil: problemele de memorie ale mamei sale o împiedică să rețină informații. După 37 de milioane de exemplare vândute și titluri precum Parachute and Kisses, Inventing Memory și Sappho’s Leap, demența Ericăi Jong a debutat în timpul pandemiei Covid şi a evoluat cu o viteză maximă.

Fiica sa povestește declinul, faptul că stă toată ziua în pat înconjurată de sticle de băutură, refuzând să se spele, locuind într-un apartament care mirosea a urină de om și de câine. Urmând tradiția familiei de a divulga informații personale, Molly Jong-Fast ar putea să-i dăuneze reputației mamei sale, în timp ce, paradoxal, aduce un omagiu moștenirii. „Cum să-ți pierzi mama” ridică întrebări complexe despre cât de bine poate surprinde adevărul o carte de memorii și despre cine deține controlul asupra narațiunii în cadrul unei familii de scriitori.

Luate împreună, operele Ericăi Jong și ale fiicei sale – care a scris și ea ficțiune semi-autobiografică – se completează și se contrazic reciproc, potrivindu-se imperfect, precum cioburile unei vaze sparte: se poate menţine forma generală, însă marginile nu se potrivesc întotdeauna.

Sursa: ANSA / Rador Radio România / Traducerea: Cătălina Păunel