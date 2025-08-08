Registrul Auto Român lansează o secțiune cu informații despre rechemările în service ale companiilor producătoare de mașini

Registrul Auto Român (RAR) a lansat pe site-ul propriu o nouă secţiune prin care şoferii pot afla dacă maşinile lor sunt vizate de campanii de rechemare ale producătorilor, potrivit Radio România Actualități.

Utilizatorii trebuie să selecteze marca vehiculului şi să urmeze instrucţiunile afişate, iar pagina va fi permanent actualizată după identificarea unor noi mărci auto pentru care se anunţă rechemarea.

Reparaţiile pentru remedierea problemelor semnalate în aceste campanii sunt efectuate gratuit şi sunt suportate de producători

În prezent, mai mulţi producători auto de renume desfăşoară campanii de rechemare în service pentru mai multe modele de autoturisme fabricate între 1998 şi 2019, mai notează RRA.

Registrul Auto Român le recomandă tuturor şoferilor să verifice dacă maşina lor este vizită de o astfel de campanie, pentru prevenție și siguranță.