O pictură a legendarului renascentist Tițian a fost vândută la licitație pentru suma record de 22,3 milioane de dolari / Furată de două ori, găsită într-o pungă de plastic într-o stație de autobuz din Londra

O pictură furată de două ori a legendarului renascentist italian Tițian, care a fost găsită într-o pungă de plastic într-o stație de autobuz din Londra, a fost vândută marți la licitație pentru 22,3 milioane de dolari, scrie CNN.

„The Rest on the Flight into Egypt” (Odihna în fuga spre Egipt) a fost scos la licitație la casa Christie’s din Londra cu o estimare de 15 – 25 de milioane de lire sterline (19 – 32 de milioane de dolari) și în cele din urmă a fost vândut cu 17,5 milioane de lire sterline (22,3 milioane de dolari) – cel mai mare preț obținut vreodată la licitație pentru o lucrare a artistului, a precizat Christie’s într-o declarație pe site-ul său.

Pictura îi înfățișează pe Iisus, Maria și Iosif odihnindu-se în drumul lor spre Egipt, după ce au aflat că Irod, regele Iudeii, dorea să îl ucidă pe tânărul Hristos.

Tițian, al cărui nume real era Tiziano Vecellio, a realizat lucrarea în primul deceniu al secolului al XVI-lea, la începutul carierei sale.

Măsurând doar 46,2 centimetri x 62,9 centimetri, pictura este minusculă în comparație cu unele dintre lucrările masive pentru care Tițian a devenit cunoscut mai târziu în viața sa.

Lucrarea în ulei pe pânză are o istorie remarcabilă.

După ce a trecut de la un aristocrat european la altul, pictura a fost jefuită de trupele napoleoniene în timpul ocupației franceze a Vienei în 1809 și dusă la Paris.

S-a întors la Viena în 1815 și a trecut din nou prin colecții private înainte de a ajunge la John Alexander Thynne, al 4-lea marchiz de Bath, în Wiltshire, Anglia.

În 1995, a fost furată din Longleat, casa descendenților lui Thynne, și a dispărut timp de șapte ani, înainte de a fi găsită în Londra de detectivul de artă Charles Hill. El a descoperit pictura într-o stație de autobuz din Londra, într-o pungă de plastic, scrie BBC.

Vânzarea sa a stabilit un nou record mondial de licitație pentru artist, au declarat organizatorii licitației, citați de BBC.

Rezultatul licitației este „un tribut adus provenienței impecabile și frumuseții liniștite a acestei sublime capodopere timpurii a lui Tițian, care este unul dintre cele mai poetice produse ale tinereții artistului”, a declarat Orlando Rock, președinte al Christie’s UK.

„Acest tablou a captat imaginația publicului timp de mai bine de o jumătate de mileniu și, fără îndoială, va continua să facă acest lucru”, a adăugat el.