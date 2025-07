O nouă zi, un nou accident în Turul Franței: Tricoul cu buline Lenny Martinez, tricoul alb Florian Lipowitz și Julian Alaphilippe, printre protagoniști

O nouă zi, un nou accident în Turul Franței. După abandonurile lui Steff Cras (TotalEnergies), Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) și campionului olimpic Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) în urma unui accident în etapa a 14-a, a urmat unul nou în etapa a 15-a, duminică, dar de data aceasta fără implicații grave.

În timp ce în față se dădea lupta pentru evadare, o căzătură serioasă a zguduit partea din spate a plutonului. Julian Alaphilippe (Tudor Pro), tricoul cu buline Lenny Martinez (Bahrain-Victorious) și purtătorul tricoului alb, Florian Lipowitz (Red Bull – Bora), au fost implicați în incident.

Cu 153 km înainte de sosire, mai mulți rutieri au derapat pe un pavaj umed, la ieșirea dintr-un sens giratoriu.

Florian Lipowitz (Red Bull-Bora Hansgrohe), deținătorul tricoului alb, s-a ridicat rapid după căzătură și a reluat cursa, la fel ca Lenny Martinez (Bahrain Victorious), care s-a ales doar cu o sperietură.

În schimb, Julian Alaphilippe (Tudor) a rămas mai mult timp întins pe asfalt, ținându-se de umărul stâng. Preluat de echipa medicală, fostul campion mondial s-a ridicat cu greu, dar a reușit și el să continue cursa. Au fost afectați și alți cicliști, printre care Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike) și Pavel Sivakov (UAE Team Emirates).

Deocamdată nu s-a înregistrat niciun abandon.

💥 Crash in the peloton. Many riders were affected, including Julian Alaphilippe, Florian Lipowitz and Lenny Martinez. But all have been examined by the medical teams and are making their way back into the peloton.

💥 Chute dans le peloton ! Julian Alaphilippe, Florian Lipowitz… pic.twitter.com/U2HSljV82p

— Tour de France™ (@LeTour) July 20, 2025