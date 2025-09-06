Nicolae Stanciu, după 0-3 cu Canada: ”E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor”

Nicolae Stanciu a declarat, vineri seară, după meciul României cu echipa Canadei, scor 0-3, că rezultatul este uunul ruşinos. El le-a prezentat scuze suporterilor, transmite News.ro.

“E ruşinos. Îmi cer scuze în faţa fanilor care au fost prezenţi pe stadion şi tuturor românilor. E un rezultat ruşinos să pierzi 0-3 acasă.

Toate nu s-au legat în această seară. Am fost lipsiţi de agresivitate în joc. Sunt primul care îşi asumă acest eşec! Acum nu avem altceva de făcut, decât să ne revenim, să fim bine.

Nu e bine niciodată când suferi o asemenea înfrângere, mai ales când îmbraci tricoul echipei naţionale. De aceea îmi cer scuze tuturor suporterilor români. Fotbalul îţi dă câteodată a doua şansă, noi o avem peste câteva zile, în Cipru.

Toţi trebuie să ne privim în oglindă, să fim sinceri cu noi. Astăzi nu am jucat ceea ce ne-am dorit. Toţi vom încerca să ne ridicăm nivelul şi să fim bine în Cipru.

Nu mai e bun acum moralul, încercăm să ne revenim. Pentru mine un eşec la echipa naţională este de 100 de ori mai rău decât unul la echipa de club. Trebuie să ne privim pe noi, să vedem ce am făcut, ce putem face mai bine în aceste două, trei zile pe care le avem. Trebuie să arătăm altfel în Cipru”, a spus Nicolae Stanciu pentru AntenaSport.

Echipa naţională a României a pierdut vineri seara, pe teren propriu, scor 0-3, meciul amical disputat în compania echipei naţionale a Canadei. Portarul Horaţiu Moldovan a gafat impardonabil la al doilea gol al oaspeţilor.