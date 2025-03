O nouă grevă a sindicaliștilor Filarmonicii din Sibiu a dus la anularea unui eveniment dedicat copiilor cu sindrom Down / „Este o situație neplăcută”

Reprezentații Fundației Un Copil, O Speranță au anulat prezența a aproximativ 100 de persoane la concertul programat vineri dimineața la Sala Thalia, în cadrul unui eveniment dedicat integrării copiilor speciali în comunitate. Cauza: sindicaliștii din cadrul Filarmonicii au anunțat o nouă grevă de avertisment, anunță Turnul Sfatului.

„Filarmonica din Sibiu, care este partenerul nostru pentru acest eveniment, ne-a anunțat că până la ora 11:00 ne va comunica dacă se anulează sau nu concertul. Este trecut de ora 14:00, nu am primit nicio informație, prin urmare am schimbat programul și am găsit soluția cu ajutorul partenerilor de la Teatrul Gong, unde ne vom întâlni de la ora 12:00. Noi, eu, nu știam de aceste conflicte din interiorul Filarmonicii. Nu este treaba noastră, dar este o situație neplăcută, nu am avut de ales. Sper ca, pe viitor, alții să nu mai pățească astfel de lucruri”, declară Teodor Pădurean, director al UCOS.

Numai în cursul anului trecut au avut loc 17 greve de avertisment care au dus la anularea a patru concerte, modificarea programului altora și la scăderea numărului de spectatori plătitori de bilete cu 3.942. Echivalentul a 17% din numărul total de spectatori ai anului trecut.

În ciuda acestor rezultate și a grevelor care afectează în continuare oferta instituției culturale, toți angajații își primesc integral salariile.