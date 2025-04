O mașină a luat foc după o „explozie” în piața centrală din Amsterdam

O mașină și șoferul acesteia au luat foc joi după-amiază în urma unei explozii în Piața Dam din Amsterdam, a anunțat poliția, care suspectează că bărbatul rănit a dat foc vehiculului în mod deliberat, potrivit Le Figaro.

Imaginile care au circulat în presa locală arătau o mașină roșie de mici dimensiuni care ajungea lângă un monument național din faimoasa piață populară printre turiști, înainte de a izbucni în flăcări. Un bărbat a ieșit clătinându-se din mașină, cu hainele în flăcări. Ofițerii de poliție au stins apoi flăcările cu extinctoare. Șoferul rănit a fost dus la spital înainte de a fi arestat.

„L-am arestat pe șoferul mașinii în flăcări. Este un bărbat în vârstă de 50 de ani, de naționalitate olandeză”, a declarat poliția pe X. Experți în explozivi au fost, de asemenea, la fața locului pentru a determina dacă mai există substanțe inflamabile în vehicul, iar Place du Dam a fost izolată.

„Imaginile camerelor de supraveghere arată că incendiul din Piața Dam a început după o explozie în mașină”, a declarat poliția. „În acel moment, erau mulți oameni în apropierea vehiculului. Din câte știm, nimeni nu a fost rănit”, a adăugat aceasta. „Bănuim că șoferul însuși a declanșat incendiul. Posibilitatea unui act intenționat este luată în considerare”, a continuat poliția.

O femeie a declarat pentru postul local de televiziune AT5 că a auzit un „mic pocnet, nu chiar o explozie” în piață și a văzut oameni fugind. „Apoi, brusc, a fost o explozie puternică și un fum negru gros. După aceea, l-am văzut pe bărbat. Dintr-o dată era în flăcări. A fost ireal”, a povestit ea.

Looks like a failed bomb attack on #damsquare in #amsterdam? But see for yourself!#carbomb #fire #bombattack #amsterdam #damsquare pic.twitter.com/5pWGep49Vj

— SR (@Sietzer) April 3, 2025