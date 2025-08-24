Uniunea Elevilor Reprezentanți: ”Domnule ministru, ar trebui și noi elevii să lucrăm part-time în timpul școlii?” / Noile criterii propuse pentru bursele școlare distrug echitatea și penalizează elevii, în loc să îi sprijine

Uniunea Elevilor Reprezentanți (UER) critică dur modul în care Ministerul Educației vrea să acorde bursele școlare din anul școlar 2025-2026, în urma modificărilor impuse de Legea 141/2025, notează Edupedu.ro.

Într-un comunicat de presă organizația îl întreabă public pe ministrul Daniel David dacă și elevii, la fel cum le-a recomandat studenților, ar trebui să lucreze part-time în timpul școlii pentru a se putea susține.

Printre schimbările semnalate de UER se află limitarea burselor de merit la maximum 15% dintre elevii fiecărei clase cu medii peste 9,00, indiferent dacă un elev are 9,85 și nu mai prinde procentul sau dacă altul ia bursă cu 9,25 într-o clasă mai slabă. „Performanța nu mai este apreciată după standarde obiective, ci după un criteriu arbitrar care creează inegalități și demotivează elevii”, se arată în comunicatul UER.

Legea Bolojan și metodologia elimină și bursele de excelență olimpică, precum și bursele pentru premii la olimpiade, concursuri școlare sau competiții sportive naționale. Elevii de performanță nu mai sunt recompensați pentru rezultate, ceea ce, potrivit UER, „este o lovitură directă adusă prestigiului educațional”

Totodată, se înființează comisii de management ale burselor la nivelul școlilor, fără criterii clare de departajare, ceea ce poate genera abuzuri, conflicte de interese și practici inechitabile, potrivit organizației de elevi.