O lună până la alegerile din SUA. Ce arată sondajele în cele șapte state care vor decide cursa pentru Casa Albă?

Kamala Harris și Donald Trump, cei doi candidați principali pentru fotoliul de președinte al Statelor Unite, se află umăr la umăr în sondajele de opinie cu o lună înainte de scrutinul din 5 noiembrie, rezultatul final urmând să fie decis de cele șapte state swing, cruciale în ecuația electorală din acest an. Analiștii de peste ocean afirmă că aceasta este una dintre cele mai strânse curse pentru Casa Albă din istoria Americii.

Umăr la umăr

Kamala Harris conduce în prezent în cele mai multe sondaje de opinie. Avantajul ei este însă de doar câteva procente, aflate în principal în marja de eroare, ceea ce face ca bătălia ei cu Donald Trump să continue să fie una care nu are un câștigător potențial clar.

Astfel, candidata democrată are un avans mic la nivel național, conducându-l pe fostul președinte republican cu 3,4 puncte în media anchetelor de opinie contorizate de The Hill/Decision Desk HQ (DDHQ) sâmbătă seara.

Vicepreședinta Harris a fost cotată la 49,8% din preferințele alegătorilor, în timp ce Trump a înregistrat 46,4% din opțiunile de vot, măsurate în urma analizării a 227 de sondaje de opinie

Modelul The Hill/Decision Desk HQ îi oferă democratei 54% șanse de a câștiga președinția, față de doar 46% pentru Trump.

Potrivit analiștilor DDHQ, republicanii sunt însă favoriți la câștigarea Senatului, cu 71 la sută, în timp ce lupta pentru Camera Reprezentanților este la fel de strânsă ca și cursa pentru Casa Albă, republicanii având o șansă de 56% să-și păstreze majoritatea în camera inferioară a legislativului de la Washington. (La 5 noiembrie, alegătorii americani vor vota nu doar în scrutinul prezidențial, dar și în cadrul alegerilor generale. Astfel, americanii se vor prezenta la urne pentru a alege toate cele 435 de locuri din Camera Reprezentanților și 34 din cele 100 de locuri din Senatul Statelor Unite. De asemenea, treisprezece guvernări de stat și teritoriale și numeroase poziții în administrațiii statale și locale vor fi scoase la bătaie în acest an).

Reamintim că, pentru a câștiga președinția Statelor Unite, un candidat trebuie să adune 270 de voturi electorale, ceea ce reprezintă majoritatea dintre cele 538 de voturi puse la bătaie în Colegiul Electoral, distribuite între cele 50 de state și Districtul Columbia în funcție de populație. Nebraska și Maine au sisteme unice: acordă două voturi electorale câștigătorului votului popular la nivel național și distribuie voturile rămase în funcție de câștigătorii din fiecare district congresional.

DDHQ prognozează că Harris va obține 226 de voturi electorale, iar Trump 219, rezultatul final al cursei pentru Casa Albă urmând să fie decis de șapte state cheie: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Georgia, Arizona, Nevada și Carolina de Nord, unde niciunul dintre candidați nu deține acum un avantaj clar. Toate aceste șapte state au fost decise cu mai puțin de 3% în ambele direcții la alegerile din 2020. Cu excepția Nevadei (care a votat albastru, adică cu democrații, de două ori) și Carolina de Nord (care a votat roșu, respectiv cu republicanii, de două ori), celelalte cinci state au trecut de la Trump în 2016 la Biden în 2020.

Dacă ambii candidați câștigă toate statele care votează în mod regulat sau care înclină de obicei cu democrații, respectiv republicanii, cursa electorală s-ar reduce la cele șapte state swing.

Analiștii de la The Hill scriu că Harris ar avea nevoie de 44 de voturi electorale din aceste state pentru a câștiga, în timp ce Trump ar avea nevoie de 51. Calea cea mai eficientă a lui Trump de a se reîntoarce la Casa Albă presupune ca el să mențină Carolina de Nord și să câștige Georgia și Pennsylvania, ceea ce i-ar oferi exact 270 de voturi electorale.

Cel mai sigur drum spre victorie a lui Harris trece în întregime prin regiunea cunoscută sub numele de Rust Belt: dacă s-ar impune în Wisconsin, Michigan și Pennsylvania, ea ar obține, de asemenea, exact 270 de voturi electorale. În acest fel, Pennsylvania este, cel mai probabil, statul care va împinge oricare dintre cei doi candidați peste pragul critic de 270 de voturi electorale.

De partea sa, agregatorul de sondaje RealClearPolitics o plasa sâmbătă pe Harris în fața lui Trump cu un avantaj de 2,2 puncte la nivel național. Analiza RCP indica însă că perechea republicană Trump/Vance este pe cale să obțină 281 de voturi în Colegiul Electoral, față de doar 257 pentru Harris/Walz.

Așa cum a scris The Hill, dintre cele șapte state care ar putea decide alegerile, Harris conduce în patru state și Trump în trei. Dar niciunul dintre candidați nu este în față în niciunul dintre acele state critice cu mai mult de 2 puncte procentuale. În cinci dintre state, marja pentru candidatul principal este mai mică de 1 punct.

Comentatorii se așteaptă ca, în aceste patru săptămâni rămase până la scrutin, echipele de campanie ale celor doi candidați să facă eforturi agresive, atât la fața locului, cât și în reclamele TV pentru a încerca să stimuleze prezența la vot în rândul susținătorilor lor și să câștige alegătorii care încă sunt indeciși.

Team Trump și comitetele sale afiliate au spus că au început luna octombrie cu 283 de milioane de dolari cash. Campania Harris nu a publicat încă cifrele de strângere de fonduri pentru septembrie.

Bloomberg, citând date de la AdImpact, a raportat că echipa Harris a cheltuit 192 de milioane de dolari pe publicitate în luna septembrie, în timp ce Team Trump a cheltuit 72 de milioane de dolari pentru publicitate TV luna trecută.

Lupta pentru statele swing

Un raport recent al Gallup a precizat că mediul politic din acest an îi favorizează pe republicani pentru a obține președinția Americii. Influenta organizație de sondare a opiniei publice a afirmat că există mai multe condiții despre care a spus că sunt pozitive pentru republicani. Acestea includ, de exemplu, cota scăzută de aprobare a președintelui Biden într-un sondaj recent – ​​39 la sută – pentru modul în care “se achită de slujba de președinte,” precum și emoțiile negative ale americanilor cu privire la “cum merg lucrurile în țară.” Astfel, 22 la sută au spus că nu sunt “mulțumiți” când vine vorba de direcția în care se îndreaptă Statele Unite.

“Aproape toate măsurătorile Gallup care au arătat o anumită relație cu rezultatele alegerilor prezidențiale anterioare sau care vorbesc cu percepțiile actuale despre cele două partide majore favorizează Partidul Republican în detrimentul Partidului Democrat,” a declarat Jeffrey M. Jones, redactor principal al raportului Gallup.

“Principalul dintre acestea este un avantaj republican în identificarea și înclinațiile de partid ale adulților din SUA, convingerea că Partidul Republican, mai degrabă decât Partidul Democrat, este mai capabil să gestioneze cea mai importantă problemă cu care se confruntă țara, nemulțumirea americanilor față de starea națiunii, și evaluări negative ale economiei cu o administrație democrată în funcție,” a continuat Jones.

Raportul Gallup a indicat că există mai mulți americani care spun că Partidul Republican este partidul politic despre care “cred că va face o treabă mai bună pentru a menține țara prosperă” în următorii ani, cu 55% față de doar 44% spunând același lucru despre democrați.

De asemenea, un sondaj New York Times/Siena College efectuat între 1 și 21 septembrie l-a indicat pe Donald Trump impunându-se în Arizona, Georgia și Carolina de Nord, inversând avantajele pe care Harris le avea în două dintre aceste state.

Dacă Trump câștigă aceste state, așa cum sugerează sondajul, republicanul ar fi pe cale să obțină 262 de voturi electorale, ceea ce înseamnă că ar trebui să se impună doar într-unul dintre statele albastre, care se înclină spre democrați (Michigan, Pennsylvania sau Wisconsin) pentru a câștiga Casa Albă.

Analistul CNN Harry Enten a avertizat și el vineri că campania prezidențială a vicepreședintei Harris este în dificultate atât de mult încât a spus că o victorie a democratei ar fi “ fără precedent din punct de vedere istoric.”

Enten a analizat datele sondajelor din jurul întrebării “ Credeți că țara este pe drumul cel bun?” Doar 28% dintre americani cred că Statele Unite se îndreaptă în prezent în direcția corectă sub conducerea democrată. Această cifră este de obicei de 42% în anii când partidul președintelui de la Casa Albă câștigă președinția și de doar 25% când pierde, a spus el.

“Pentru mine, acesta este un semn rău pentru campania lui Kamala Harris,” a afirmat el. “Concluzia este că campania ei arată mult mai mult ca un învins decât ca un câștigător când vine vorba de faptul că țara este pe drumul cel bun.”

Cum arată însă lucrurile în cele șapte state swing, potrivit datelor The Hill?

Arizona

Trump are un avans mic în The Grand Canyon State, respectiv opt zecimi de punct procentual, conform analizei The Hill/DDHQ. El are 48,7% față de 47,9% pentru Harris.

Arizona este singurul stat swing care se învecinează cu Mexicul, ceea ce face ca imigrația ilegală – una dintre temele majore de campanie ale lui Trump – să fie deosebit de importantă.

Un sondaj CNN/SSRS de la sfârșitul lunii trecute a constatat că Trump avea un avans de 16 puncte la nivel național, adică 50% la 34%, când alegătorii înregistrați au fost întrebați în ce candidat au mai multă încredere ca să rezolve problema persoanelor care traversează fraudulos granița sudică a Statelor Unite.

Un sondaj realizat de Emerson College, publicat recent, i-a oferit lui Trump un avans de 4 puncte în Arizona în rândul alegătorilor probabili, în timp ce o anchetă HighGround a pus-o pe Harris în pole-position cu 2 puncte.

Arizona a fost unul dintre statele cele mai disputate în alegerile din 2020. Democratul Joe Biden a câștigat acest stat cu 49,36% la 49,06% pentru Trump. Cu patru ani înainte, în 2016, Trump câștigase Arizona cu un avans de 3,5% în fața rivalei democrate, Hillary Clinton.

Georgia

Trump are un avans de șapte zecimi de punct în statul care i-a oferit lui Biden cea mai strânsă victorie procentuală în 2020. Victoria lui Biden din urmă cu patru ani l-a transformat în primul democrat, după președintele Clinton în 1992, care a câștigat Georgia la alegerile prezidențiale.

Harris poate fi în urma lui Trump (48,3% la 47,6% pentru republican), dar, ca și în Carolina de Nord, cel puțin democrata a făcut ca cursa din Georgia să fie una cu adevărat competitivă – ceea ce poate nu s-ar fi întâmplat dacă Biden ar fi rămas în cursă. În ultimele săptămâni ale lui Biden ca și candidat, Trump a condus confortabil în sondajele din acest stat.

The Hill a scris că prezența la vot în rândul americanilor de culoare va fi esențială într-un stat în care 33% din populație este afro-americană.

Vineri, Trump a vizitat, împreună cu guvernatorul Georgiei, republicanul Brian Kemp, locurile afectate de uraganul Helene. Cei doi politicieni au avut o relație tumultoasă, rezultată din refuzul lui Kemp de a se alătura încercărilor lui Trump de a răsturna rezultatul alegerilor din 2020 în Peach State.

Michigan

Sondajele de opinie recente arată o cursă strânsă în Wolverine State. Harris conduce cu doar două zecimi de punct în media sondajelor The Hill/DDHQ, adică 48,3% la 48,1%. Aceasta după ce, la sfârșitul lunii august, în timpul Convenției Naționale Democrate, Harris l-a condus în acest stat pe Trump cu aproape 2 puncte.

Analiștii americani au scris că, atunci când marjele sunt atât de înguste, este greu de identificat o anumită cauză a mișcării sondajelor. Dar criza tot mai mare din Orientul Mijlociu este deosebit de importantă în Michigan, care are cea mai mare concentrație de americani de origine arabă din Statele Unite, cu o comunitate de circa 200.000 de persoane. Biden a câștigat acest stat cu aproximativ 150.000 de voturi în 2020, iar candidata democrată Hillary Clinton a pierdut cu mai puțin de 11.000 de voturi în 2016.

“Nici o administrație nu a ajutat Israelul mai mult decât mine – niciuna, niciuna, niciuna,” a spus Biden în timpul unei apariții surpriză vineri în fața reporterilor de la Casa Albă. Asta ar putea fi o problemă pentru Harris în Michigan, iar echipa ei de campanie, sesizând pericolul, s-a grăbit să repare posibilele daune cauzate de declarația președintelui.

De asemenea, la un miting de campanie desfășurat vineri în Flint, Michigan, liderii comunității americane de origine arabă i-au cerut vicepreședintei Kamala Harris să se îndepărteze de politica președintelui Biden legată de Israel și să facă mai multe pentru încheierea războiului din Gaza.

Nevada

Harris are cel mai mare avantaj dintr-un stat swing în Nevada, respectiv 2 puncte în media The Hill/DDHQ. Democrata este cotată la 48,9% în preferințele alegătorilor, spre deosebire de Trump, care înregistrează o susținere de 46,9%.

Aceasta poate fi parțial o consecință a creșterii înclinației democratice a statului Nevada în ultimii ani, afirmă analiștii. Președintele George W. Bush a câștigat The Silver State de două ori, dar niciun candidat republican la președinție nu l-a mai câștigat de atunci.

Puternicul sindicat Culinary Workers Union Local 226 – care reprezintă mulți dintre angajații din domeniul ospitalității din Las Vegas și Reno – a anunțat că o susține pe Harris în august.

De asemenea, este de remarcat faptul că, într-o schimbare radicală a poziției sale, Harris a adoptat o propunere făcută de Trump – și anume scutirea veniturilor din bacșiș de la impozitul pe venit – care este deosebit de atractivă pentru lucrătorii din industria ospitalității.

Carolina de Nord

Carolina de Nord este singurul dintre statele swing din acest an pe care Trump l-a câștigat în 2020. În prezent, Harris este în urmă cu doar opt zecimi de punct în media TheHill/DDHQ, adică 49,1% pentru republican față de 48,3% pentru democrată.

Istoria pare să fie însă de partea lui Trump. Președintele Obama este singurul democrat de după 1976 care a câștigat Tar Heel State – și chiar și atunci a reușit asta doar în prima dintre cele două campanii ale sale pentru Biroul Oval, adică în 2008.

Pe de altă parte, două elemente demografice ar putea-o ajuta pe Harris, cred comentatorii de peste ocean. Populația din Carolina de Nord este 22% afro-americană, iar acești alegători ar putea ieși la vot în număr mare pentru o candidată care luptă pentru a deveni prima femeie președinte de culoare din America.

De asemenea, potrivit Biroului de Recensământ, Carolina de Nord are o pondere mai mare a populației cu o diplomă de licență sau una superioară decât orice alt stat swing.

În ultimii ani, absolvenții de facultate i-au favorizat tot mai mult pe democrați. De exemplu, în 2020, Biden a câștigat absolvenții de facultate cu 12 puncte la nivel național față de Trump, potrivit sondajelor la ieșirea de la vot.

Pennsylvania

Keystone State este de departe cel mai important stat pentru alegerile pentru Casa Albă din acest an. Cel mai populat stat swing, el deține 19 voturi în Colegiul Electoral.

Harris conduce cu opt zecimi de punct în media The Hill/DDHQ, respectiv 48,9% la 48,1%.

Sâmbătă, Trump s-a întors la Butler, locul tentativei de asasinat împotriva lui în iulie pentru un miting la care a fost susținut, printre alții, de un Elon Musk entuziasmant.

Harris a fost, de asemenea, un vizitator frecvent al statului, iar Obama va căuta să o ajute cu o apariție la un miting electoral programat la Pittsburgh pe 10 octombrie.

Cât de strânsă este însă cursa electorală în acest stat din Rust Belt? Cel puțin cinci sondaje majore realizate de la jumătatea lunii septembrie încoace au arătat că cursa dintre Harris și Trump este la o egalitate perfectă.

Pentru Harris, cheia este să obțină cea mai mare prezență posibilă în rândul alegătorilor de culoare și ale alegătorilor albi bogați și liberali, în special în cele mai mari orașe ale statului. Trump va spera la o prezență puternică la vot în zonele rurale și foste urbane ale statului, care sunt mult mai conservatoare.

Grupul de peste 65 de ani reprezintă o pondere mai mare a populației din Pennsylvania decât în​​orice alt stat swing. Pennsylvania este, de asemenea, unul dintre cele mai albe state din cele șapte state cruciale din punct de vedere electoral în acest an.

Wisconsin

Kamala Harris conduce în acest stat cu 1,3 puncte procentuale în media sondajelor analizate de The Hill/DDHQ. Astfel, democrata are 49,4% din intențiile de vot, față de 48,1% pentru Trump.

Din nefericire pentru ea însă, sondajele realizate Wisconsin au fost, de asemenea, printre cele mai nesigure în ultima vreme. De exemplu, media finală a sondajelor RealClearPolitics din 2016 a arătat-o pe Hillary Clinton în fața lui Trump cu peste 6 puncte, doar pentru ca republicanul să câștige acest stat. De asemenea, în 2020, media finală a sondajelor agregatorului RealClearPolitics l-a arătat pe Biden câștigând acest stat cu aproape 7 puncte. Democratul și l-a adjudecat în final cu mai puțin de un punct.

De asemenea, chiar dacă Harris conduce aici, avantajul ei a scăzut semnificativ în ultima perioadă. La sfârșitul lunii august, ea a condus cu peste 4 puncte în media DDHQ.

Wisconsin, ca multe alte state, este în mod inerent un stat greu de prezis din cauza posibilului impact al problemei avortului – un subiect care este în mod evident în avantajul electoral al democraților.

Concluzia. Vicepreședinta Kamala Harris și fostul președinte Donald Trump mai au la dispoziție o lună de zile pentru a convinge alegătorii să îi voteze în ceea ce pare să fie una dintre cele mai strânse curse prezidențiale din istoria Americii. Harris intră pe ultima sută de metri ca ușor favorită, dar sondajele din statele cruciale și mediul politic actual par să îl favorizeze pe Trump.

Fără alte dezbateri programate între ei, analiștii americani consideră că nu este complet clar ce ar putea schimba și mai mult procentele actuale, care au rămas aproximativ aceleași timp de săptămâni. Dacă analizăm felul în care s-a desfășurat această campanie prezidențială până acum, singurul lucru care este previzibil este cât de imprevizibilă a fost, a spus un strateg republican.

Toate privirile sunt ațintite acum spre cele șapte state swing. Aici se va da lupta între Harris și Trump, cu fiecare vot din Colegiul Electoral atârnând greu în balanța finală. Anchetele de opinie actuale indică și ele că cele două tabere se vor lupta aici pentru fiecare vot.

În timp ce unii alegători americani au votat deja anticipat în câteva state, cursa Harris contra Trump mai poate fi dată peste cap în următoarele patru săptămâni. De exemplu, în ultimele 10 zile, un uragan major a lovit sud-estul Statelor Unite, angajații din marile porturi au oprit temporar munca iar conflictul din Orientul Mijlociu a cunoscut o escaladare după ce Israelul l-a ucis pe șeful grupării teroriste Hezbollah, provocând răspunsul Iranului, care a lansat rachete spre Israel. Într-o atmosferă atât de hiperpolarizată, fiecare eveniment a devenit politizat.

La acestea se adaugă posibila surpriză din octombrie, când se anunță un eveniment sau se întîmplă ceva de ultim moment, chiar înainte de ziua alegerilor. Cele mai recente două cicluri de alegeri prezidențiale, din 2016 și 2020, au fost marcate de altfel de apariția casetei “Access Hollywood,” în care Trump se lăuda că agresa sexual femeile, de redeschiderea anchetei FBI legată de mesajele electronice ale lui Hillary Clinton și rapoartele despre laptopul lui Hunter Biden.

O surpriză în 2024 ar putea include intensificarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, un alt dezastru natural care să provoace ravagii sau publicarea unei înregistrări audio sau video a unuia dintre candidați. Cu două tentative de asasinat care au avut loc deja împotriva lui Trump, mai multă violență politică pare să nu fie nici ea exclusă.

Scena politică americană este așadar în fierbere. Până la Elections Day mai este doar o lună. Americanii obișnuiți, analiștii și echipele de campanie ale celor doi candidați importanți sunt în febra scrutinului. Întrebarea care se pune acum este dacă Harris sau Trump vor câștiga decisiv scrutinul din noiembrie sau, așa cum arată sondajele actuale, va fi o luptă strânsă la urne, cu rezultatul decis abia după câteva zile sau chiar săptămâni. După experiența dezastruoasă din 2016 și, parțial, din 2020 și la alegerile intermediare din 2022, mai putem însă să ne încredem în sondajele de opinie?

Surse: The Hill, RealClearPolitics, New York Times, The Daily Beast, CNN, FoxNews, Gallup