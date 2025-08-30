O judecătoare federală blochează procedura accelerată de expulzare a migranţilor din SUA

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

O judecătoare federală americană a blocat procedura accelerată de expulzare a migranţilor din SUA, pe care îşi baza planul de deportări în masă preşedintele Donald Trump, relatează sâmbătă Reuters şi AFP, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Procedura de expulzare accelerată a fost utilizată de administraţia republicană pentru a deporta rapid migranţii arestaţi în apropierea frontierei cu Mexic în ultimele două săptămâni.

Totuşi, de la preluarea mandatului în luna ianuarie, administraţia Trump a generalizat aplicarea acestei proceduri la întreaga ţară şi l-a aplicat migranţilor care se aflau deja pe teritoriul SUA de mai mult timp, uneori perioada respectivă ajungând la doi ani.

Într-o decizie publicată vineri noaptea, judecătoarea federală Jia Cobb a blocat această aplicare extinsă a procedurii, argumentând că ea s-ar putea aplica ”în mod eronat”, în afara oricărei proceduri legale, unor persoane ce ar urma să fie expulzate, în special unor persoane care nu au posibilitatea de a dovedi că se află în SUA de cel puţin doi ani.

”Spre deosebire de grupul de persoane vizate de expulzarea accelerată – cele care sunt arestate la frontieră la scurt timp după trecerea ei – categoria de persoane pe care guvernul le vizează cu această expulzarea accelerată a intrat în ţara noastră de mult timp”, a explicat Jia Cobb.

”În apărare acestei proceduri expeditivă, guvernul avansează un argument cu adevărat stupefiant: cei care au intrat ilegal în ţară nu au dreptul la nicio procedură în virtutea Amendamentului 5 (al Constituţiei SUA) şi nu ar putea conta decât pe o eventuală măsură de graţiere în Congres”, a adăugat judecătoarea.

Amendamentul 5 al Constituţiei americane vizează protejarea indivizilor de orice abuz de autoritate din partea guvernului în cursul unei proceduri juridice.