O carte despre ascensiunea nazismului, publicată la 90 de ani de când a fost scrisă, e pe primul loc în topul vânzărilor din Germania

O carte publicată la mai bine de 90 de ani după ce a fost scrisă de un jurnalist german se bucură în prezent de un succes uriaş în librării. „Abschied” de Sebastian Haffner, cunoscut pentru scrierile sale despre Hitler şi Germania nazistă, se află în top 3 cele mai bine vândute cărţi din Germania de la lansarea sa la începutul lunii iunie, după cum reiese din lista întocmită de revista Spiegel, transmite News.ro.

Romanul a fost găsit de copiii scriitorului în sertarele biroului tatălui lor, după moartea acestuia în 1999. Ei au ezitat mult timp înainte de a-l publica, temându-se că povestea ar putea afecta reputaţia tatălui său, povesteşte Oliver Pretzel, fiul lui Sebastian Haffner, în Süddeutsche Zeitun.

În „Abschied”, jurnalistul povesteşte ultimele zile ale Republicii de la Weimar printr-o poveste de dragoste. Raimund, un tânăr german, părăseşte Berlinul în primăvara lui 1931 pentru a veni în vacanţă la Paris. Se îndrăgosteşte nebuneşte de Teddy, o nemţoaică venită şi ea la Paris pentru a fugi din ţara sa. Însă cei doi sunt forţaţi să se întoarcă în Germania, unde sunt cuprinşi de anxietate şi teamă în legătură cu situaţia politică.

„Sora mea nu credea că romanul este foarte bun”, dezvăluie Oliver Pretzel, chiar dacă împărtăşea acelaşi punct de vedere ca al familiei, înainte de a-l relua şi a-l găsi „foarte bine construit”. Astăzi, cartea a fost foarte bine primită în Germania, apreciatul critic literar Volker Weidermann salutând-o ca fiind „o descriere exactă a durerii pe care germanii din acea vreme ar fi putut-o simţi”.

Sebastian Haffner a ieşit în evidenţă odată cu publicarea cărţii Germany: „Jekyll And Hyde: A Contemporary Account of Nazi Germany”, în care expunea pericolele regimului hitlerist. Pe lângă activitatea sa jurnalistică pentru The Observer, scriitorul lucra şi la o altă poveste, „History of a German” (Istoria unui german), la sfârşitul anilor 1930, în care îşi relata experienţele ca german care a fugit din Berlin în 1938. Cartea a fost publicată în cele din urmă abia în 2000, după moartea sa, şi a ocupat, de asemenea, primul loc pe listele germane de bestselleruri.