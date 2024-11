NYT: Elon Musk s-a întâlnit luni cu un oficial iranian / Dacă întâlnirea se confirmă, ar putea fi un semn că Trump va opta pentru o abordare diplomatică cu Teheranul

Elon Musk, un apropiat al preşedintelui ales Donald Trump, s-a întâlnit luni, la New York, cu ambasadorul Iranului la ONU, în cadrul unei reuniuni pe care doi oficiali iranieni au descris-o ca fiind o discuţie despre cum să se dezamorseze tensiunile dintre Iran şi Statele Unite, a relatat joi The New York Times (NYT), transmite News.ro.

Iranienii spun că întâlnirea dintre Elon Musk şi ambasadorul Amir Saeid Iravani a durat mai mult de o oră şi a avut loc într-un loc secret.

Sursele iraniene ale NYT, care au vorbit sub rezerva anonimatului, au descris întâlnirea ca fiind „pozitivă” şi „o veste bună”.

Întrebat dacă a existat o astfel de întâlnire, Steven Cheung, directorul de comunicare al lui Donald Trump, a declarat: „Nu comentăm rapoarte despre întâlniri private care au avut sau nu loc”.

Musk nu a răspuns solicitărilor NYT de comentarii.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a tranziţiei pentru viitoarea administraţie Trump-Vance, a afirmat într-o declaraţie: „Poporul american l-a reales pe preşedintele Trump pentru că are încredere în el să ne conducă ţara şi să restabilească pacea prin forţă în întreaga lume. Când se va întoarce la Casa Albă, el va lua măsurile necesare pentru a face exact acest lucru”.

Elon Musk a devenit cel mai influent cetăţean privat în ehipa de tranziţie a Trump şi a participat la aproape toate interviurile de angajare. În timpul unei convorbiri, săptămâna trecută, cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, preşedintele ales i l-a dat la telefon şi pe Elon Musk, în condiţiile în care miliardarul a jucat un rol-cheie în furnizarea de capacităţi de comunicaţii Ucrainei în războiul cu Rusia.

Săptămâna aceasta, preşedintele ales al SUA şi-a confirmat promisiunea de campanie numindu-l pe Elon Musk, cel mai bogat om de pe planetă, în fruntea unui nou „Departament pentru eficienţa guvernamentală” (DOGE).

Dacă întâlnirea se confirmă, ar putea fi un semn că preşedintele ales a decis să opteze pentru o abordare diplomatică cu Teheranul. În timpul primului său mandat, el a fost artizanul unei aşa-numite politici de „presiune maximă” faţă de Iran, reinstaurând împotriva Teheranului sancţiunile severe care fuseseră ridicate în cadrul unui acord nuclear istoric încheiat în 2015.

Săptămâna trecută, Iranul i-a trimis lui Donald Trump un semnal de deschidere, cerându-i să adopte o nouă politică faţă de Teheran, după ce Washingtonul a acuzat Iranul de implicare într-un plan de asasinare a preşedintelui american ales.