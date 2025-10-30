G4Media.ro
Numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, publicată în Monitorul Oficial /…

sursa foto:Facebook/Oana Gheorghiu

Numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, publicată în Monitorul Oficial / Va depune jurământul joi, la Palatul Cotroceni

Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial, transmite Agerpres.

„Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial (…) încetează efectele Decretului nr. 909/2025, pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial (…) nr. 764 din 14 august„, se arată în decretul publicat în Monitorul Oficial.

Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru.

Ea va depune jurământul joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.

Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august. În această perioadă, interimatul l-a asigurat premierul Ilie Bolojan.

Guvernul are în componenţă cinci vicepremieri.

