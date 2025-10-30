Numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier, publicată în Monitorul Oficial / Va depune jurământul joi, la Palatul Cotroceni
Decretul privind numirea Oanei Gheorghiu în funcţia de vicepremier a fost publicat joi în Monitorul Oficial, transmite Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Se numeşte în funcţia de membru al Guvernului doamna Oana Clara Gheorghiu, viceprim-ministru. La data publicării prezentului decret în Monitorul Oficial (…) încetează efectele Decretului nr. 909/2025, pentru desemnarea unui membru al Guvernului ca viceprim-ministru interimar, publicat în Monitorul Oficial (…) nr. 764 din 14 august„, se arată în decretul publicat în Monitorul Oficial.
Miercuri, preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul de numire a Oanei Gheorghiu în funcţia de viceprim-ministru.
Ea va depune jurământul joi, la ora 10:00, la Palatul Cotroceni.
Oana Gheorghiu, cofondatoare a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă, va ocupa postul rămas vacant după demisia lui Dragoş Anastasiu în luna august. În această perioadă, interimatul l-a asigurat premierul Ilie Bolojan.
Guvernul are în componenţă cinci vicepremieri.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.