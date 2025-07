Nu le dați copiilor sub 13 ani smartphone-uri, avertizează un nou studiu

Părinții ar trebui să evite utilizarea de către preadolescenți a smartphone-urilor și a rețelelor de socializare, potrivit unei noi cercetări. Un studiu publicat luni a constatat că utilizarea smartphone-urilor înainte de vârsta de 13 ani ar putea afecta sănătatea mintală a copiilor, scrie CNN.

Utilizarea smartphone-urilor de către copiii mai mici de 13 ani a fost asociată cu gânduri suicidare, o mai proastă reglare emoțională, o stimă de sine mai scăzută și detașarea de realitate, în special în rândul fetelor, potrivit studiului, care a fost publicat în Journal of the Human Development and Capabilities.

Studiul a constatat că, pentru fiecare an înainte de vârsta de 13 ani în care o persoană a achiziționat un smartphone, sănătatea mintală și bunăstarea sa erau probabil mai scăzute.

Acest lucru se datorează probabil faptului că copiii care au folosit smartphone-uri înainte de a împlini 13 ani au accesat mai mult rețelele sociale și s-au confruntat cu perturbări ale somnului, cyberbullying și relații de familie negative, potrivit studiului. Datele se bazează pe auto-raportări în cadrul unui sondaj realizat pe aproape 2 milioane de persoane din 163 de țări.

Rezultatele au fost atât de evidente încât cercetătorii au cerut restricții globale pentru a împiedica copiii mai mici de 13 ani să utilizeze smartphone-uri și rețelele sociale.

„Acest lucru necesită măsuri urgente de limitare a accesului copiilor sub 13 ani la smartphone-uri, precum și reglementări mai nuanțate privind mediul digital la care sunt expuși tinerii”, a declarat autorul principal al studiului, Tara Thiagarajan, fondator și cercetător șef al Sapien Labs, organizația nonprofit care realizează sondajul.

În timp ce cercetările anterioare s-au axat pe modul în care utilizarea smartphone-urilor este legată de anxietate și depresie, acest sondaj a analizat simptome care nu sunt studiate în mod obișnuit, inclusiv reglarea emoțională și stima de sine, și a constatat că acestea sunt foarte semnificative, a declarat Thiagarajan, care are sediul în Arlington, Virginia.

Rezultatele au fost auto-raportate, ceea ce înseamnă că nu au fost verificate independent de cercetători. În plus, studiul nu poate preciza ce tipuri de utilizare a smartphone-urilor au condus la rezultate și nu poate ține cont de modul în care acestea s-ar putea schimba pe măsură ce tehnologiile evoluează, a spus Thiagarajan.

Cercetări solide din Regatul Unit arată că utilizarea social media în timpul pubertății este asociată cu o satisfacție mai scăzută a vieții un an mai târziu.

Psihologul social Jonathan Haidt a sugerat, de asemenea, să se aștepte până la vârsta de 16 ani pentru a-i lăsa pe copii să folosească social media.