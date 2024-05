Novak Djokovici a primit un wild card la turneul de la Geneva

Numărul unu mondial, Novak Djokovici a primit o invitaţie din partea organizatorilor turneului ATP 250 de la Geneva (19-25 mai), cu mai puţin de două săptămâni înainte de Roland Garros (26 mai-9 iunie), unde îşi va apăra titlul, transmite News.ro.

„El va intra în turul doi fie marţi, fie miercuri”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al turneului.

La Geneva, Djokovici va încerca să câştige al 99-lea său titlu în circuit.

Novak Djokovic accepte une wild-card pour le tournoi ATP 250 de Genève la semaine prochaine, juste avant Roland-Garros.

Le Serbe jouera son premier tournoi dans la catégorie 250 depuis plus d’un an. pic.twitter.com/3Woq0C9WfL

— Univers Tennis (@UniversTennis) May 17, 2024