Novak Djokovic spune că tatăl său, Srdjan, încearcă să-l convingă să se retragă din tenis

Novak Djokovic nu a încheiat pe teren Australian Open 2025, fostul lider ATP fiind nevoit să se retragă după primul set al semifinalei cu Alexander Zverev. Accidentat, sârbul a oferit unele detalii despre retragere, una care este dorită chiar și de tatăl său, Srdjan Djokovic.

Accidentarea lui Nole de la Melbourne este mai serioasă decât părea la început, iar potrivit lui Chris Fowler, comentator de tenis pentru ESPN, vor trece câteva luni până când Nole va reveni în circuitul mondial.

Rezultatele RMN-ului nu sunt neapărat încurajatoare, dar Nole (37 de ani și jumătate) va face tot posibilul să se întoarcă într-un timp cât mai scurt în tenisul profesionist.

„Nu este o glumă, este o ruptură destul de profundă. Este în partea cea mai adâncă a tendonului și este o problemă pentru că este un mușchi mare. Este adânc acolo, este dificil de tratat corespunzător.

Mușchiul ischiogambier nu are un flux sanguin mare, așa că este mai greu de tratat decât alți mușchi. Nu te poți grăbi, trebuie să fii foarte sigur înainte de a te întoarce pe teren.

De obicei, dacă te uiți la astfel de leziuni în sport, rămâi în afara fenomenului timp de câteva luni”, spune Chris Fowler.

În altă ordine de idei, Djokerul a mărturisit, citat de tennisworldusa.org, că multă lume îl vede deja ca și retras și că tatăl său, Srdjan, i-a cerut în mai multe rânduri să spună adio unui sport în care nu mai are nimic de demonstrat.

„Simt că oamenii scriu de ceva vreme necrologuri de tenis despre mine. Primul care a început să o facă a fost tatăl meu, deși nu știu în ce măsură va fi fericit să vorbesc despre asta.

Tatăl meu încearcă să mă convingă să-mi închei cariera. De ceva timp încearcă să mă convingă să mă retrag, dar nu insistă.

Înțelege și respectă decizia mea, dar mă întreabă adesea ce altceva vreau să realizez.

Este conștient de stresul și tensiunea care îmi afectează mintea și corpul”, a analizat Nole, conform sursei citate.

„I do think about more how than when. I feel if I start to lose more and feel like there is a bigger gap, that I start to have more challenges in Slams, then I’ll probably call it a day. But right now I’m still okay, keep continuing.”

Novak Djokovic on his retirement

(via GQ) pic.twitter.com/2GSKADG58K

— We Are Tennis (@WeAreTennis) January 30, 2025