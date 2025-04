Novak Djokovic, rușinat de jocul său: „Un sentiment oribil, îmi cer scuze fanilor care au asistat la așa ceva”

Novak Djokovic a părăsit surprinzător Mastersul de la Monte Carlo de la primul meci, fostul lider ATP având o evoluție slabă contra lui Alejandro Tabilo. Sârbul s-a declarat rușinat de jocul prestat și le-a cerut scuze fanilor că au fost nevoiți să asiste la un asemenea meci.

După ce a disputat finala de la Miami (ATP 1000), Novak le dădea speranțe fanilor că și-ar putea regăsi cel mai ridicat nivel al jocului.

Nu a fost însă cazul, Djokerul fiind eliminat în două seturi, scor 6-3, 6-4, de Alejandro Tabilo.

Discursul lui Nole de după meci a fost un amestec de frustrare și luciditate în fața unuia dintre cele mai dificile momente ale carierei.

„Un sentiment oribil să joc așa”, și-a început Djokovic discursul în fața presei, citat de Tennis.com.

„Uite, speram să nu se întâmple, dar era foarte probabil să joc așa. Un sentiment oribil să joc așa și îmi pare rău pentru toți oamenii care trebuie să asiste la asta”, a continuat Nole, vizibil afectat de jocul arătat marți pe zgura din Principat.

Îngrijorător este răspunsul pe care multiplul campion de Grand Slam l-a oferit atunci când a fost întrebat dacă ar putea indica un motiv pentru modul în care a decurs totul

„Nu știu. Eu nu-l am. Îl am și nu-l am. Nu prea îmi pasă”, a precizat Djokovic, transmițând oarecum o stare de epuizare mentală, poate chiar și o criză de motivație.

„Știam că voi avea un adversar dificil și știam că probabil voi juca destul de prost. Dar atât de rău, nu mă așteptam”, a completat câștigătorul a 24 de titluri majore.

Întrebat care este obiectivul său pentru sezonul de zgură, unul care a debutat dezolant pentru el, Djokovic a spus clar: Roland Garros.

Rezumatul meciului dintre Alejandro Tabilo și Novak Djokovic