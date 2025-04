Novak Djokovici, eliminat de Alejandro Tabilo la startul în actuala ediţie a Mastersului de la Monte-Carlo / „A fost un meci ireal”, spune chilianul

Alejandro Tabilo şi-a menţinut bilanţul perfect împotriva lui Novak Djokovici, miercuri, la turneul Monte-Carlo Masters, unde l-a surprins pe sârb pentru a doua oară în mai puţin de un an, transmite News.ro.

Chilianul a beneficiat de o prestaţie sub aşteptări a lui Djokovici şi s-a ţinut tare în momentele critice pentru a obţine o victorie remarcabilă în turul doi, scor 6-3, 6-4.

Precedenta înfrângere a lui Djokovici pe zgură a fost în faţa lui Tabilo, la Roma, în sezonul trecut, când jucătorul de 27 de ani s-a impus cu 6-2, 6-3, potrivit ATP.

În cea de-a doua lor confruntare, Tabilo s-a dovedit încă o dată prea puternic pentru sârb.

„A fost un an greu, aşa că au fost ceva emoţii”, a spus Tabilo. „Mi-am amintit ce am făcut bine data trecută şi, din fericire, am servit bine astăzi şi asta m-a ajutat foarte mult. A fost un meci ireal”.

Cel mai bun rezultat al lui Tabilo la un turneu Masters 1000 a fost înregistrat anul trecut la Roma, unde a ajuns până în semifinale.

Tabilo îl va înfrunta pe Grigor Dimitrov în turul al treilea.

Chilianul este doar al treilea jucător care l-a înfruntat pe Djokovici de cel puţin două ori şi nu a pierdut, după Marat Safin şi Jiri Vesely.