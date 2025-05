Novak Djokovic explică de ce a refuzat anumite milioane din sponsorizări

Novak Djokovic (37 de ani) este unul dintre cei mai bogați sportivi în activitate, însă ar fi putut avea o avere și mai mare dacă nu ar fi avut anumite principii de la care nu se abate. Într-un interviu pentru Business Traveller, fostul lider ATP explică de ce a refuzat anumite milioane din sponsorizări de-a lungul carierei profesioniste: „Nu pot reprezenta ceva în care nu cred, care nu este în conformitate cu mine și cu valorile mele”.

Campion în 24 de rânduri în turneele de Grand Slam (record în tenisul masculin), Nole a precizat de ce a refuzat unele dintre cele mai profitabile contracte de sponsorizare din industrie.

„Personal, am refuzat să mă implic într-o mulțime de afaceri diferite și să reprezint diferite produse în ultimele două decenii”, și-a început Djokerul discursul pentru sursa citată.

„În principal pentru că nu pot reprezenta ceva în care nu cred, care nu este în conformitate cu mine și cu valorile mele.

Pentru mine, a fost foarte clar de la început că vreau să colaborez cu branduri precum Aman, unde calitatea în fiecare aspect nu este compromisă”, a adăugat sârbul despre unul dintre cele mai recente contracte de publicitate semnate.

Sârbul a devenit consilier global pe probleme de wellness pentru Qatar Airways și lanțul hotelier de lux Aman Resorts.

Sponsori actuali ai lui Djokovic

Lacoste, Asics, Head, Hublot, Raiffeisen Bank, Waterdrop, Lemonaid & ChairTea Foundation, Qatar Airways și Aman Resorts.

Foști sponsori cu care Nole a colaborat în carieră

Adidas, Uniqlo, Sergio Tacchini, Peugeot, Seiko, Mercedes-Benz, Jakob’s Creek.

Conform tennisuptodate.com, Djokovic are o avere estimată la 180 de milioane de lire sterline. Aproximativ 135 de milioane provin din câștigurile obținute pe terenurile de tenis.

Nole este de altfel primul jucător din istorie care a depășit pragul de 150 de milioane de dolari doar din premiile ATP.

