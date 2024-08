Noul film ”Alien: Romulus” i-a înfuriat pe mulți prin reapariția unui actor din filmul original din 1979 – înviat din morți cu ajutorul trucurilor digitale. Este justificată această furie?

Cel mai recent film din seria Alien, Alien: Romulus, amintește de clasicul lui Ridley Scott din 1979 în toate felurile la care te-ai putea aștepta: are nave spațiale întunecate, o eroină de oțel și bestii care ies din pieptul oamenilor. Dar noul episod, produs de Scott și regizat de Fede Álvarez, aduce un omagiu lui Alien și într-un mod la care s-ar putea să nu vă așteptați.

Unul dintre personajele sale, Rook, este un robot care arată și sună aproape exact ca Ash, un robot interpretat de Ian Holm în primul Alien. Răsturnarea de situație este că Holm a murit acum patru ani, așa că dublura lui din Alien: Romulus este o combinație remarcabilă de marionete și imagini digitale, relatează BBC.

Pentru mine, apariția lui Rook a fost o surpriză cutremurătoare, dar am spus în recenzia mea că ar putea supăra fanii seriei, iar acest lucru s-a dovedit a fi adevărat. Pe rețelele de socializare și în alte părți, mulți au condamnat falsitatea profundă ca fiind un act rușinos de jefuire de morminte sau necromanție, precum și un eșec estetic.

În Slate, Sam Adams a pus întrebarea sarcastică: „De ce să lăsăm morții să se odihnească când există IP [proprietate intelectuală] care poate fi exploatată?” El a continuat să compare studioul filmului cu corporația ticăloasă Weyland-Yutani a francizei, în sensul că este „un conglomerat masiv care pune profitul înaintea respectului pentru viețile omenești”. În SlashFilm, Chris Evangelista nu s-a abținut de la cuvinte: „Este deranjant și ciudat. Nu arată niciodată, niciodată real… Adevărul este că nu numai că nu arată bine, dar este și o idee proastă”.

Dar a fost Holm o idee atât de proastă? La urma urmei, nu este prima dată când un actor a continuat să lucreze după ce a încetat să mai trăiască.

În 2005, cântecul lui Gene Kelly „Singin’ In The Rain” a fost „actualizat”, cu Kelly aparent făcând breakdance, într-o reclamă pentru mașinile Volkswagen Golf GTI. Mai recent, science fiction-ul a devenit casa actorilor care, teoretic, nu mai sunt printre noi.

Fanii SF sunt obișnuiți să vadă tehnologie futuristă și creaturi bizare pe ecran și se bucură să își vadă personajele preferate în continuări și spin-off-uri, astfel încât sunt mai deschiși la o astfel de clonare digitală decât ar fi, de exemplu, fanii comediilor romantice.

Când Prințesa Leia și Marele Moff Tarkin au apărut în prequel-ul Star Wars Rogue One din 2016, fețele actorilor au fost modificate pentru a semăna cu cele ale lui Carrie Fisher și Peter Cushing, așa cum au apărut în filmul original din 1977. În Ghostbusters: Afterlife, o fantomă semăna cu regretatul Harold Ramis.

Fanii Alien, în special, ar trebui să fie și mai deschiși la astfel de tehnici. De mult timp face parte din tradiția seriei faptul că mai mulți androizi pot fi identici: cei doi interpretați de Michael Fassbender au fost esențiali în Alien: Covenant. Și cum Romulus și Remus au fost gemenii legendari care au fondat Roma, subtitlul din Alien: Romulus este o referință directă la această temă. Seria are, de asemenea, o istorie de aducere a oamenilor înapoi din morți.

Distrugerea în flăcări a lui Ripley (Sigourney Weaver) în Alien 3 nu a împiedicat-o pe actriță să revină în filmul intitulat pe bună dreptate Alien: Resurrection.

Cu cât îl vedem mai mult pe Rook, cu atât includerea sa devine mai discutabilă

În plus, crearea lui Rook este exact genul de prestidigitație digitală pe care Scott a inițiat-o. Producția lui Gladiator a fost întreruptă de moartea unuia dintre actorii principali, Oliver Reed, dar Scott a rearanjat și revizuit imaginile cu Reed pe care le filmase deja, astfel încât scenariul personajului să fie păstrat.

Ani mai târziu, după ce Scott a terminat de filmat All The Money In The World, unul dintre actorii din distribuție, Kevin Spacey, a fost acuzat de comportament sexual nepotrivit, dar, din nou, Scott nu a lăsat ca acest lucru să-l deranjeze.

A refăcut scenele lui Spacey cu Christopher Plummer în același rol, în unele secvențe îmbinând imagini existente ale celorlalți actori cu imagini noi ale lui Plummer. Când joci într-unul dintre filmele lui Scott, se pare că spectacolul trebuie să continue – și nici moartea, nici dizgrația nu au voie să stea în calea lui.

Pasul greșit făcut de Álvarez în Alien: Romulus a fost să îi acorde lui Rook aproape la fel de mult timp pe ecran ca celorlalte personaje. Dacă androidul asemănător lui Holm ar fi fost folosit cu moderație, cu o privire ici și colo, efectul ar fi fost straniu într-un sens bun.

Dacă capul său ar fi fost distrus în urma întâlnirii cu un monstru cu sânge acid, nu ne-ar fi deranjat că arată atât de zombi. Dar Rook este arătat scenă după scenă, în prim-plan după prim-plan, până când ceara plată a feței sale devine imposibil de ignorat, iar gustul dubios al întreprinderii devine greu de negat. Pur și simplu nu se simte bine.

Moștenirea lui Holm primește un „mulțumesc” proeminent în genericul de final, ca și cum ar reasigura spectatorul că nu este nevoie să fie scârbit de sosia sa. Într-un articol scris de Carlos Aguilar în Los Angeles Times, Álvarez trece în defensivă, subliniind că a consultat-o pe văduva lui Holm, că au fost folosite mai mult animatronice decât CGI și că nu a furat slujba unui actor în viață: Daniel Betts a fost plătit pentru imitarea vocală a lui Holm.

Dar cu cât îl vedem mai mult pe Rook, cu atât includerea sa devine mai discutabilă. La sfârșitul proiecției la care am participat, criticul Tim Robey de la Daily Telegraph a comentat: „Un lucru de care nu credeam că mă voi plânge în 2024 a fost că un film are prea mult Ian Holm în el”.

Totuși, poate că disconfortul spectatorilor cu Rook este o veste bună pentru actorii care nu vor să fie concediați de dubluri generate de calculator și o veste bună pentru aceia dintre noi care se tem de perspectiva de a vedea noi drame „cu” Marilyn Monroe și James Dean.

În cazul filmului Alien: Romulus, toate condițiile erau îndeplinite pentru o înviere digitală – genul, franciza, intriga, producătorul priceput la CGI – și mulți spectatori nu erau încă dispuși să accepte. Poate că avatarele de inteligență artificială care iau locul actorilor în carne și oase vor continua să fie subiect de science-fiction pentru încă câțiva ani.

Alien: Romulus este acum disponibil în cinematografele internaționale

—