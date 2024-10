Noul film al lui Daniel Craig divizează criticii: Unii îl descriu ca fiind incoerent, iar alții i-au dat cinci stele

Cel mai recent film al lui Daniel Craig, în care starul James Bond joacă rolul unui homosexual în Mexicul anilor 1950, a avut premiera la Festivalul de Film de la Londra, scrie BBC.

Ultimul film Bond al actorului, No Time To Die, a fost lansat în 2021, iar fanii l-au urmărit cu interes pentru a vedea ce roluri își va asuma după ce va juca rolul 007. În ultimii ani, actorul în vârstă de 56 de ani a apărut în serialul polițist Knives Out în rolul lui Benoit Blanc, un detectiv excentric din sudul Americii.

Cel mai recent film al său, Queer, regizat de Luca Guadagnino, realizatorul filmului Call Me By Your Name, îl vede luând o nouă direcție. Însă filmul a divizat criticii, unii descriindu-l drept „incoerent”, iar alții acordându-i cinci stele. Filmul a avut premiera în Marea Britanie joi, la Royal Festival Hall din Londra, însă Craig nu a participat, așa cum era programat, din cauza bolii.

Queer se bazează pe romanul semi-autobiografic cu același nume al lui William S Burroughs, care a fost publicat în 1985.Filmul îl urmărește pe Lee (Craig), care se îndrăgostește de un tânăr militar al marinei americane, recent lăsat la vatră, pe nume Eugene Allerton (Starkey).

Primul „capitol” al filmului este mai mult sau mai puțin ceea ce v-ați aștepta de la sinopsis – dar restul filmului cu siguranță nu este. A doua jumătate se îndreaptă într-o direcție bizară, Lee aventurându-se în căutarea unei plante găsite în jungla Ecuadorului, despre care se spune că are calități telepatice.

Se pare că Lee este motivat de credința sa că planta, Yage (pronunțat yah-hey), îi va permite să îi controleze pe alții – inclusiv pe Allerton, care nu are aceleași sentimente pentru Lee, în ciuda întâlnirilor lor sexuale. Craig a fost un Bond magnific, iar celelalte filme recente ale sale au fost în general de înaltă calitate și distractive. Din nefericire, unii spectatori ar putea considera că acesta este greu de parcurs.

Dintre toate filmele la care BBC News a participat până acum la proiecțiile de presă din cadrul Festivalului de Film de la Londra, Queer s-a remarcat prin faptul că a fost singurul care nu a primit aplauze la final. Acordând filmului două stele, Jo-Ann Titmarsh de la Standard a spus: „Există câteva momente grozave, patru interpretări excelente și câteva replici grozave, dar împreună nu sunt suficiente pentru a crea un film coerent sau distractiv”.

Maureen Lee Lenker de la Entertainment Weekly l-a descris ca fiind „un exercițiu de îngâmfare cinematografică”.

„Întregul film duhnește a auto-importanță și nevoia de a ne reaminti tuturor că cei din spatele camerei sunt mai inteligenți decât oricine din public”, a spus ea.

„Este păcat, deoarece conține câteva interpretări cu adevărat bune și imagini convingătoare.

„Dar, la fel ca personajul său central, nu se poate depăși pe sine.”

Dar și alți critici au lăudat filmul.

Robbie Collin de la The Telegraph i-a acordat cinci stele, scriind: „Queer nu se zgârcește la provocare și plăcere, dar este, de asemenea, un film frumos despre singurătatea masculină și despre modul în care o viață solitară se poate transforma atât de ușor într-o condamnare pe viață”.

Ross Bonaime de la Coollider a fost de acord: „Queer este o adaptare îndrăzneață și încă un film remarcabil în filmografia tot mai impresionantă a lui Guadagnino, precum și o vitrină pentru o performanță captivantă a lui Craig.”

„Queer poate fi imperfect”, a spus Sophie Monks Kaufman de la Time Out într-o recenzie de trei stele, «dar abordarea sa nudă a unui subiect atât de crud, împreună cu o interpretare remarcabilă a rolului principal, îl face o călătorie care merită făcută».

Carla Hay de la CultureMix a concluzionat: „Ca o mulțime de filme care portretizează dependența de droguri, Queer este uneori nefocalizat, divagant și incoerent.

„Cu toate acestea, Daniel Craig oferă o interpretare memorabilă și fără compromisuri.”