Al treilea film din seria ”Venom” își propune să obțină 65 milioane de dolari în urma lansării din America, dar ar putea să fie cel mai slab din serie

A treia parte din serie ar putea avea cel mai slab start al francizei la Box Office-ul din SUA. Candidatul la Oscar „Conclave” se lansează, de asemenea, în peste 1.700 de cinematografe, susține The Hollywood Reporter.

”Venom: The Last Dance” speră să îmbogățească Box Office-ul lunii octombrie în acest weekend cu un debut de 65 de milioane de dolari pe piața internă și 100 de milioane de dolari peste hotare, chiar dacă se pare că lansarea din America de Nord a celui de-al treilea film “Venom” ar putea fi cea mai slabă din franciza valoroasă a răufăcătorului Venom.

Primul Venom a obținut 80,2 milioane de dolari în 2018, ceea ce însemna atunci un record pentru luna octombrie. A pierdut coroana un an mai târziu în fața lui “Joker” (96,2 milioane de dolari). Al doilea film din serie, “Venom: Let There Be Carnage”, a debutat în octombrie 2021 cu 90 de milioane de dolari, un câștig pentru proprietarii de cinematografe care încă își reveneau după pandemie, dar și o victorie majoră pentru Sony.

“Venom: The Last Dance” nu ar trebui să aibă probleme în a obține cea mai mare lansare din octombrie 2024 până în prezent, după ce “Joker: Foile à Deux” a dezamăgit, cu un debut de 37 de milioane de dolari, după ce sequel-ul a primit calificativul ”D” CinemaScore.

În cazul lui Venom, nu este neobișnuit ca al doilea sequel să dezamăgească. Cu toate acestea, Sony este încrezător că fanii vor considera că cea de-a treia parte este cea mai bună dintre toate și vor contribui la creșterea vânzărilor de bilete peste așteptări. Bugetul raportat al filmului este de 120 de milioane de dolari înainte de marketing.

Miercuri, Venom 3 s-a lansat pe prima serie de piețe străine și a obținut în China 9,3 milioane de dolari, mai mult decât se spera, fiind cea mai mare zi de lansare pentru un film de benzi desenate de la “Spider-Man: Far From Home”. Acest lucru i-a determinat pe cei de la Sony să își mărească speranțele de deschidere în străinătate la 100 de milioane de dolari, față de 85 de milioane de dolari.

Regizat de Kelly Marcel, Venom 3 îl are în distribuție pe Tom Hardy, care revine în rolul actorului principal. Hardy a scris, de asemenea, scenariul împreună cu Marcel, partenera sa de creație de lungă durată, care își face debutul regizoral cu acest lungmetraj.

Celălalt film nou difuzat la nivel național în acest weekend este aclamatul “Conclave” al lui Edward Berger, un thriller plasat la Vatican despre alegerea unui nou papă. Produs și finanțat de Film Nation și Indian Paintbrush, filmul îi are în distribuție pe Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow și Isabella Rossellini.

Focus Features, care a achiziționat drepturile naționale în schimbul unei taxe de distribuție, lansează “Conclave” în 1.742 de cinematografe. Filmul de specialitate, a cărui producție a costat puțin sub 20 de milioane de dolari, are un buget de la 4 până la 6 milioane de dolari și va fi difuzat în perioada decernării premiilor. (Are un rating de 95 la sută pe Rotten Tomatoes).