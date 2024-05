Nou protest al funcţionarilor publici din Senat. Principala revendicare: creşterea salariilor cu 20%

Aproximativ 100 de funcţionari publici din Senat au protestat, luni, spontan, în foaierul din faţa sălii de plen, principala revendicare fiind o creştere a salariilor cu 20%, respingând oferta Guvernului de majorare salarială cu 10% în două etape, transmite Agerpres.

Potrivit acestora, din 2019 până în prezent inflaţia a fost de 40%, salariul mediu net naţional a crescut cu 51,7%, iar salariul lor a crescut cu doar 16,4%.

„Între 5.500 şi 6.500 lei sunt veniturile nete pentru un consilier parlamentar cu 25 de ani vechime. În 2017 au fost majorări salariale şi în 2023, dar atunci a fost pentru toţi bugetarii o creştere de 5% (…) Gândiţi-vă ce înseamnă o virgulă nepusă la locul ei!”, a precizat unul dintre funcţionari, referindu-se la munca lor.

Printre mesajele afişate de angajaţii Senatului se numără: „Muncim pe datorie, ruşine să vă fie!”, Nu suntem funcţionari de lux!”, „Vrem echitate salarială”, „Şi noi avem copii. Vrem salarii decente!”, „Salariu conform cu importanţa instituţiei în statul de drept”, „Am muncit în tăcere 30 de ani”, „Nu cerşim pomană!”, „Vreme bună, vreme grea/ Tot mai greu în ţara mea!”.

„Suntem doar o mică parte aici, tocmai pentru a asigura, în continuare, desfăşurarea activităţii Senatului. Nu suntem în grevă. E un protest spontan, nu este organizat de sindicat”, a explicat un alt consilier parlamentar de la Senat.

Senatoarea Diana Iovanovici-Şoşoacă i-a îndemnat să îşi continue protestul şi le-a promis că îi va reprezenta la masa negocierilor, dacă îi vor solicita acest lucru. „Fără voi Senatul ăsta nu merge! , a spus Şoşoacă, în timp ce se îndrepta spre sala de plen.

„Suntem într-o ţară bogată în care doar unii trăiesc bine şi o mare parte dintre români au de suferit. Nu este echitabil. Cred că ar trebui să se înţeleagă că suntem oameni, nu nişte resurse umane. Am fost oameni de bună credinţă. Am fost la vot. (…) Decizia trebuie să fie în favoarea acestui popor, a tuturor românilor. Să ţină cont de cei care i-au votat. Munceşti, îţi îndeplineşti atribuţiile, dar trebuie să se înţeleagă că în ţara asta oamenii trebuie să trăiască decent, pentru că se poate, dacă se vrea. Dacă noi am acordat încredere, ei trebuie să îşi respecte promisiunile făcute”, a adăugat o altă funcţionară.

Funcţionarii parlamentari de la Senat au anunţat că vor protesta şi marţi, împreună cu colegii lor de la Camera Deputaţilor, în faţa plenului de la Cameră.

