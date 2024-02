Nicuşor Dan: Pasajele rutiere nu ajută la fluidizarea traficului / Primarul general: Nu am simţit o îmbunătăţire în Bucureşti după ce anul trecut am făcut patru

Primarul Capitalei Nicuşor Dan a afirmat că pasajele rutiere nu ajută la fluidizarea traficului şi a adăugat că soluţia constă în folosirea transportului în comun, transmite News.ro.

„Un pasaj îţi rezolvă problema locală, dar nu rezolvă problema globală. Noi nu am simţit o îmbunătăţire de trafic în Bucureşti după ce anul trecut am făcut patru pasaje. Am dat drumul la 4 pasaje şi nu s-a simţit şi din acest motiv soluţia este transportul în comun”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o conferinţă de presă de miercuri.

Despre îmbunătăţirea condiţiilor privind transportul în comun, Nicuşor Dan a explicat că există aplicaţii care oferă informaţii despre mijloacele de deplasare în timp real.