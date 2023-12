Nicușor Dan: Dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul, o chestiune foarte gravă de sistem. Aproape că nu mai avem pe nimeni care să conteste documentaţii de urbanism sau autorizaţii pe care le obţin dezvoltatorii

Primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan, a calificat, joi, drept „un semnal foarte prost” decizia instanţei de dizolvare a Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, relatează Agerpres.

El a susţinut că în ultimii doi ani dezvoltatorii imobiliari au început să dea în judecată ONG-urile, motiv pentru care, în momentul de faţă, nu mai contestă aproape nimeni documentaţiile de urbanism sau autorizaţiile pe care le obţin dezvoltatorii.

„Este o chestiune foarte gravă de sistem, în sensul că, de un an – doi, dezvoltatorii încep să dea în judecată fie ONG-urile puţine care îi mai contestau, fie asociaţiile de proprietari sau cetăţenii vecini care îi contestă, ameninţând ONG-urile cu desfiinţarea şi cetăţenii cu mari cheltuieli de judecată. Şi, din păcate, intimidarea aceasta funcţionează şi aproape că nu mai avem pe nimeni care să conteste documentaţii de urbanism sau autorizaţii pe care le obţin dezvoltatorii”, a afirmat Nicuşor Dan, într-o declaraţie de presă.

Primarul general a subliniat că este important să „existe un control civic” pe zona de urbanism, iar asociaţiile au nevoie de sprijin în acest sens.

„E foarte bine că judecătorii au salarii mari, dar să dai cheltuieli de judecată de 70.000 – 100.000 de lei pentru un dosar în care se contestă o autorizaţie, mi se pare absurd. Nu am văzut o solidaritate cu aceste ONG-uri. De exemplu, un ONG cu care am colaborat în perioada în care eram ONG-ist, Asociaţia ‘Miliţia Spirituală’, a fost desfiinţat pentru că nu a avut 30.000-40.000 de lei. Pur şi simplu, nu a avut aceste cheltuieli de judecată şi s-a obţinut, definitiv, desfiinţarea sa în instanţă”, a transmis el.

Nicuşor Dan a menţionat că a înfiinţat Asociaţia Salvaţi Bucureştiul în ianuarie 2008, dar s-a retras din aceasta în momentul în care a devenit primar.

„Există litigii importante pe care asociaţia le-a deschis şi care ar dispărea dacă asociaţia dispare. De exemplu, litigiul pe Visarion sau litigiul pe PUZ Parcul Tineretului sau nişte litigii pe Cathedral Plaza, pe Kiseleff 45. Nu ştiu care este motivul pentru care s-a pronunţat această decizie. Cred că este vorba de nişte cheltuieli de judecată care au fost dispuse într-un litigiu pe care l-a pierdut şi n-a putut să le plătească”, a precizat primarul general.

El a menţionat că în perioada în care a făcut parte din asociaţie s-au pierdut puţine litigii, iar atunci când s-a întâmplat acest lucru cheltuielile de judecată au fost de ordinul 3.000 – 4.000 de lei, sume care au putut fi achitate.

„Din punct de vedere moral, în momentul în care Inspectoratul de Stat în Construcţii nu te atacă, prefectul nu te atacă, Parchetul nu te atacă, e imoral ca oamenii aceştia să se ducă împotriva singurelor structuri firave, de doi-trei oameni, care trăiesc din voluntariat şi să le atace. (…) Am avut în urmă cu aproximativ zece luni o lege profund imorală, care a fost votată şi care a spus că oricine are voie să conteste într-un an (autorizaţiile de construire şi documentaţiile de urbanism suspectate că ar încălca legea – n.r.), iar un ONG are voie să conteste în două luni. Adică a fost un semnal foarte prost pe care Parlamentul însuşi l-a dat mediului asociativ. Asta, după ce au fost câteva sute de asociaţii care au solicitat ca această lege să nu treacă”, a explicat primarul general.

Potrivit lui Nicuşor Dan, este important să existe un echilibru în zona de urbanism, iar societatea civilă să aibă posibilitatea să conteste anumite documentaţii, în condiţiile în care Inspectoratul de Stat în Construcţii sau prefectul nu fac acest lucru.

„Este vorba de un echilibru în funcţionarea unui domeniu din ţara asta foarte important. Noi locuim în case. E important să fie legală construirea, să nu cadă casele peste noi şi să nu ne blocăm în trafic, pentru că unii fac ansambluri de blocuri pentru zeci de mii de oameni şi nu fac şcoli şi drumuri pentru ele. E un domeniu foarte important. Se vede cu ochiul liber că ISC a abandonat demult lupta, ca să nu spun că e complice. Prefectul nu are niciun fel de interes să facă asta – ne uităm doar la PUZ-urile de sector – şi atunci este esenţial pentru echilibrul democratic să existe nişte actori care să o facă”, a subliniat primarul general.

Dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a câştigat în instanţă un proces în care a solicitat dizolvarea Asociaţiei Salvaţi Bucureştiul, înfiinţată de actualul primar general al Capitalei, Nicuşor Dan.

Decizia a fost dată miercuri de Judecătoria Sectorului 5 şi nu este definitivă.

Judecătorii au mai decis ca Asociaţia Salvaţi Bucureştiul să fie lichidată, fiind numit ca lichidator societatea Fast Insolv IPUR.

Asociaţia Salvaţi Bucureştiul a fost înfiinţată de Nicuşor Dan, însă acesta nu mai face parte din organizaţie din momentul în care a devenit primar general al Capitalei.

Asociaţia a câştigat numeroase procese în instanţe împotriva unor dezvoltatori imobiliari sau Primării din Capitală. Recent, asociaţia a obţinut la Tribunalul Bucureşti anularea PUZ Parcul Tineretului, care permitea construirea de imobile pe zeci de hectare din parc.