Nicușor Dan, critic la adresa lui Ilie Bolojan, în momente-cheie / Cea mai recentă ieșire publică, pe tema pensiilor magistraților, chiar înaintea asumării / Ce critici publice a lansat președintele, în mai puțin de două luni și jumătate de la învestirea Guvernului

Președintele Nicușor Dan a lansat, duminică, 31 august, la finalul vizitei în Republica Moldova, o serie de critici la adresa Guvernului condus de Ilie Bolojan și a măsurilor susținute de șeful Executivului. Nu este pentru prima dată când Nicușor Dan critică public măsurile susține de Ilie Bolojan, deși au trecut mai puțin de două luni și jumătate de la învestirea Guvernului.

Principala critică a fost legată, duminică, de una dintre cele mai importante măsuri pentru care premierul Ilie Bolojan urmează să-și asume răspunderea chiar luni, 1 septembrie, în Parlament. Este vorba despre reforma pensiilor magistraților.

„Eu am solicitat 15 ani în loc de 10 ani, pentru că, spre deosebire de multe alte categorii care au pensie de serviciu, zisă specială, magistrații din România chiar au muncit mult mai mult decât analogii lor din țări europene. Un aviator din România muncește cât un aviator din Spania, un polițist din România lucrează cât un polițist din Franța, un militar din România lucrează cât un militar din Germania. Magistrații – și am avut exercițiul ăsta aproape zilnic o perioadă, și săptămânal perioada când am fost primar – magistrații din România au muncit anii ăștia de două, trei ori mai mult decât analogii lor din țări europene. Și atunci, pentru un om care mai are un an până la pensie, eu cred că e rezonabil, dat fiind contextul complicat fiscal în care ne aflăm, să-i cerem să lucreze dublu. Adică mai are un an, să facă doi, mai are trei ani până la pensie, să lucreze șase. Mai mult mi se pare excesiv, dat fiind faptul că ei au muncit toată perioada asta”, a afirmat Nicușor Dan.

Președintele a sugerat, totodată, voalat că Guvernul Bolojan a făcut și greșeli în adoptarea măsurilor fiscale:

„Vestea bună este că în iulie Fitch ne-a menținut ratingul BBB-, în august Standard & Poor’s ne-a menținut ratingul BBB-, cu perspectivă negativă, dar a menținut nivelul la care eram înainte să vedem dimensiunea fiscală. Asta este vestea bună. O să urmeze în septembrie Moody’s. Sper să rămânem de asemenea BBB-. Asta este o notă bună pentru Guvern. Mai departe, bineînțeles că pe anumite chestiuni pot să am alte opinii. Este un moment din care trebuie să ieșim, pentru că, altfel, economic pentru toată lumea va fi mult mai dificil. Deci bineînțeles că, în momentul în care iei măsuri sub presiunea timpului, mai faci și greșeli. Aceste eventuale greșeli le vom corecta începând cu ianuarie 2027. Deci noi mai avem 2025 – cinci luni cât a mai rămas din 2025 – și 2026 care vor fi niște ani care vor fi dificili pentru români.”

Nu este pentru prima dată când președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan au divergențe.

În 14 iulie, președintele Nicușor Dan a lansat în conferința de presă de la Palatul Cotroceni două critici la adresa guvernului Bolojan, care au vizat creșterea TVA și comunicarea către public a măsurilor de austeritate.

„Pe chestiunea TVA, de care sunt sigur că sunteți interesați, angajamentul Guvernului, în momentul în care el a fost învestit, a fost că TVA nu va crește și că vom avea o reevaluare la începutul lunii octombrie, înainte de evaluarea Comisiei din 15 octombrie, și vom vedea în acel moment dacă măsurile sunt suficiente sau nu. Pentru ca România să poată să treacă de această perioadă fără majorarea TVA, erau nevoie și erau absolut realizabile un set de măsuri, discuții, cu Comisia, cu agențiile de rating, și această măsură putea să nu fie luată la acest moment (…) În acea lună înainte de numirea premierului, m-am uitat pe foarte multe date financiare și în cunoștință de cauză am avut această discuție cu coaliția și premierul desemnat și asta a fost înțelegerea la momentul formării guvernului. Pentru ca corecțiile să fie făcute cu menținerea TVA la 19 % era nevoie de un complex de măsuri. Din momentul în care am numit guvernul cu această condiție toate discuțiile, măsuri au intrat în atributul guvernului”, a spus Nicușor Dan în conferința de presă.

Reamintim că Nicușor Dan și-a asumat în scris în campania electorală că TVA nu va crește în mandatul său prezidențial, în ciuda faptului că majoritatea analiștilor, reprezentanții piețelor financiare și partenerii instituționali au avertizat că România e obligată să majoreze TVA dacă vrea să evite scăderea ratingului de țară. Pe de altă parte, premierul Ilie Bolojan a declarat că nu a avut altă opțiune decât să crească TVA pentru a evita scăderea ratingului de țară și, ca o consecință, intrarea în incapacitate de plată, din cauza deficitului bugetar-record în UE provocat de guvernul PSD-PNL condus de Marcel Ciolacu.

A doua critică a lui Nicușor Dan, în conferința de presă din 14 iulie, a fost legată de comunicarea măsurilor de austeritate luate de guvern.

„Cred că, și am primit des această întrebare – de ce nu s-a început cu măsuri de corecție, acele măsuri de corecție a privilegiilor înainte de măsuri care să afecteze toată lumea – răspunsul este că – și mi se pare că nu a fost suficient de bine explicat în spațiul public – răspunsul este că a fost o presiune a timpului pentru piețele financiare care au fost expuse ani de zile la promisiuni neonorate ale României de a reduce cheltuielile. Singurul răspuns care era credibil pentru ei, sub presiunea timpului, a fost că vor crește veniturile”, a spus el.

În 28 iulie, premierul Ilie Bolojan a declarat, într-un interviu exclusiv pentru G4Media că nu are nimic să-i reproșeze președintelui Nicușor Dan și a spus că are o relație „de colaborare și de respect” cu șeful statului. Totuși, întrebat cum comentează criticile formulate public de Nicușor Dan pe tema creșterii TVA, șeful Guvernului a spus că „nu a fost un moment plăcut pentru el” pentru că din toate analizele făcute a rezultat că nu există altă soluție.

Între Nicușor Dan și Ilie Bolojan au mai existat diferențe de opinie și pe tema șefiei Curții Constituționale. În timp ce premierul a susținut-o pe Iulia Scântei, Nicușor Dan a susținut-o pe Mihaela Ciochină, potrivit surselor politice consultate de G4Media. În cele din urmă, postul a fost câștigat de Simina Tănăsescu.