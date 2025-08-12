G4Media.ro
Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea reuniunii Coaliției susținătorilor Ucrainei și…

Nicusor Dan conferinta de presa 2
Sursa foto: presidency.ro

Nicușor Dan, convorbire telefonică cu Zelenski, înaintea reuniunii Coaliției susținătorilor Ucrainei și a summitului Trump – Putin / Președintele României a acceptat invitația de a face o vizită la Kiev în această toamnă

12 Aug

Președintele Nicușor Dan a avut marți o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, în cadrul căreia a reafirmat sprijinul României pentru o “pace justă și durabilă, care nu se poate construi fără Ucraina, fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a acesteia și fără ca poporul ucrainean să își decidă liber viitorul”.

“Președintele Dan l-a asigurat pe președintele Zelenski că, împreună cu partenerii europeni și transatlantici, vor continua susținerea Ucrainei pentru un viitor sigur, stabil și democratic în regiune”, potrivit unui comunicat de presă al Administrației Prezidențiale.

Președintele Nicușor Dan a precizat într-o postare pe X că a acceptat invitația președintelui Volodimir Zelenski de a face o vizită la Kiev în această toamnă.

„România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Pacea trebuie obținută cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei”, a mai afirmat președintele Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, va participa mâine, în format de videoconferință, la summitul Coalition of the Willing, a anunțat , marți, Biroul de presă al Administrației prezidențiale.

Așa-numita coaliție a susținătorilor militari ai Ucrainei se va reuni pentru o convorbire comună de la ora 16.30 (ora Germaniei), găzduită de Germania, Regatul Unit și Franța.

Reuniunea coaliției va fi precedată, potrivit POLITICO, de o discuție de o oră la care vor participa liderii din Germania, Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, plus președinții Comisiei Europene și Consiliului European, precum și Volodimir Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

Programul conține apoi o discuție de o oră între liderii europeni și președintele Ucraineicu Trump și vicepreședintele J.D. Vance.

Summitul virtual, organizat de cancelarul german Friedrich Merz, are loc înaintea summitului de vineri din Alaska dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin pe tema războiului din Ucraina.

