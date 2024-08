VIDEO Nicole Kidman, apariţie spectaculoasă la Festivalul de la Veneţia. Standing ovation timp de şase minute pentru prestaţia ei din filmul „Babygirl”

Actorii Nicole Kidman şi Harris Dickinson au avut parte de ovaţiile publicului la Veneţia, vineri seara, la premiera filmului „Babygirl” de Halina Reijn, transmite News.ro.

În filmul celor de la A24, Kidman joacă rolul unei directoare cu mare influenţă care începe o relaţie secretă cu noul ei stagiar (Dickinson).

Nicole Kidman beams and blushes at the 6.5-minute #Venezia81 standing ovation for ‘Babygirl.’ pic.twitter.com/8Q2rcV8tGh



Deşi nu este un film de artă convenţional, „Babygirl” a stimulat publicul de la Veneţia. La finalul filmului de la Teatrul Sala Grande, publicul a aplaudat în picioare timp de şase minute şi jumătate.

În timp ce publicul ovaţiona, Kidman a îmbrăţişat-o pe Reijn.

În acest film, personajul lui Kidman, Romy, îşi depăşeşte limitele într-un joc de dominare sexuală cu personalul Samuel, interpretat de Dickinson

„Babygirl” – care a avut premiera în competiţie la Veneţia – îi mai are în distribuţie pe Antonio Banderas, Sophie Wilde şi Esther McGregor.

După Veneţia, „Babygirl” urmează să aibă premiera nord-americană la Festivalul de Film de la Toronto, înainte de a fi lansat în cinematografe în decembrie.

Left handed screen legends never loose touch to their fans! Nicole Kidman in Venice for film ‘BABYGIRL’ #NicoleKidman #Venezia81 pic.twitter.com/Zq29DaIbfd

