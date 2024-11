Nicolae Ciucă: Într-o confruntare cu Ciolacu, Simion ar putea să câștige alegerile. Când vine vorba de alipirea mea la Iohannis, lumea să înțeleagă că el mai are o lună și își încheie mandatul

Prezent în emisiune la România TV, liderul PNL Nicolae Ciucă – candidat la președinția României – a afirmat că PSD ar încuraja formațiunea extremistă AUR să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, pentru că „e singura variantă prin care PSD poate câștiga alegerile”.

„Da, un mare da”, a răspuns Ciucă în emisiune la România Tv când a fost întrebat dacă e justificată acuzația că PSD joacă în favoarea AUR, pentru ca liderul formațiunii extremiste, George Simion, să intre în turul doi al alegerilor prezidențiale, alături de Ciolacu. „E singura variantă prin care PSD poate să câștige alegerile”, a comentat Ciucă.

El a ținut să-l avertizeze pe contracandidatul Ciolacu, că ar putea pierde alegerile cu această „strategie”.

„Ciolacu trebuie să înțeleagă că Simion nu e Vadim Tudor, Dumnezeu să-l ierte. Simion are alte instrumente în spate. Într-o confruntare cu Ciolacu, Simion ar putea să câștige alegerile (…) Vorbim de un partid pro-rus…”, a comentat Ciucă.

Liderul PNL a mai adăugat că dacă va fi să intre el în turul doi al alegerilor are încredere că-l bate pe Ciolacu: „Îl bat cu scor mare”.

Chestionat despre scandalul cheltuielilor de lux care ar fi fost aprobate de liberali pentru președintele Klaus Iohannis, liderul PNL a subliniat că PSD marșează pe acest mesaj prin care se dorește „alipirea sa de președintele României”.

„Ei încearcă să mă lipească de Iohannis. Am mai spus că eu sunt un om foarte loial, nu mă dezic de relația cu Iohannis, am construit-o când am fost în CSAT, când am fost ministru și premier, și o respect. Dar când vine vorba de alipire, vreau să se înțeleagă că dumnealui (Klaus Iohannis – n.red) mai are doar o lună și își încheie mandatul. Klaus Iohannis nu este Putin iar eu nu sunt Medvedev, așa că toate aceste chestiuni vreau să fie înțelese iar PSD să lase aceste tertipuri”, a comentat Ciucă.

Liderul PNL a dat din nou asigurări că după alegeri nu va mai exista un parteneriat cu PSD. „Vom construi o guvernare cu toate forțele de dreapta” a spus Ciucă