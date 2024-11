Neymar, cel mai scump fotbalist din istorie, refuzat de un club din Brazilia: „Nu suntem spital”

Neymar nu traversează cea mai bună perioadă din cariera de fotbalist, cel mai scump jucător din istorie fiind mai mult accidentat de la transferul la Al Hilal. Ajuns la 32 de ani, atacantul se află tot mai aproape de o revenire în țara natală, dar un lucru e clar: Palmeiras, grupare cu trei Copa Libertadores în palmares (1999, 2020 și 2021), nu-l dorește.

Cariera lui Neymar a înregistrat o coborâre semnificativă după plecarea de la Barcelona, în 2017. A devenit în vara acelui an cel mai scump jucător din istorie, PSG plătind 222 de milioane catalanilor în schimbul său.

A avut și momente de sclipire la PSG, dar per total nu s-a mai ridicat vreodată la nivelul arătat la Barcelona.

A urmat despărțirea și de gruparea de pe Parc des Princes, Al Hilal plătind pentru el 90 de milioane de euro.

Experiența la arabi a fost una dezamăgitoare, fotbalistul fiind mai mult accidentat. Revenit după o absență de un an de zile, Neymar s-a accidentat din nou, iar Al Hilal intenționează să scape de el.

Propus formațiilor din țara natală pentru a da un restart carierei, Neymar s-a lovit de un refuz categoric venit din partea grupării Palmeiras.

„Neymar nu va veni la Palmeiras, nu suntem spital. Vreau să aduc pe cineva care să poată juca imediat după transfer, care să evolueze mâine dacă managerul își dorește asta.

Nu voi accepta să aducem un fotbalist care nu e apt de joc” – Leila Pereira, președintele clubului brazilian.

Crescut la Santos, formație la care a jucat și legendarul Pele, Neymar a fost cumpărat de Barcelona în 2013, în schimbul a €88 de milioane.

În 2017 a urmat transferul la PSG, catalanii încasând €222 de milioane (record). Anul trecut, Al Hilal l-a adus după ce a virat în conturile parizienilor €90 de milioane.

