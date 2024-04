New York Times a lansat o critică fără precedent la adresa lui Biden pentru că evită interviurile: E îngrijorător că președintele a evitat atât de eficient întrebările jurnaliștilor independenți în mandatul său

Publicația New York Times a lansat vineri o critică fără precedent la adresa președintelui Joe Biden (Partidul Democrat), pe care l-a acuzat că a refuzat constant să acorde interviuri presei independente.

Evenimentul e cu atât mai relevant cu cât agenda editorială a The New York Times e apropiată de agenda de stânga a Administrației Biden.

”Pentru oricine înțelege rolul presei libere într-o democrație, ar trebui să fie îngrijorător faptul că președintele Biden a evitat atât de activ și eficient întrebările jurnaliștilor independenți în timpul mandatului său. Președintele ocupă cea mai importantă funcție din națiunea noastră, iar presa joacă un rol vital în furnizarea de informații despre gândirea și viziunea sa asupra lumii, permițând publicului să evalueze bilanțul său și să îl tragă la răspundere”, se arată într-o declarație oficială a New York Times.

Mai mult, publicația arată că ”Dl Biden a făcut mult mai puține conferințe de presă și interviuri cu jurnaliști independenți decât aproape toți predecesorii săi”.

New York Times arată că Biden a refuzat să-i acorde interviuri, așa cum a refuzat și alte organizații media precum The Washington Post, The Wall Street Journal, Reuters ori CNN.

”Este adevărat că The Times a încercat să obțină un interviu oficial cu dl Biden, așa cum a făcut cu toți președinții de mai bine de un secol. Dacă președintele alege să nu stea de vorbă cu The Times pentru că nu-i place acoperirea noastră independentă, este dreptul său, iar noi vom continua să-l acoperim complet și corect în orice caz. Cu toate acestea, în cadrul întâlnirilor cu vicepreședintele Harris și cu alți oficiali ai administrației, editorul The Times s-a concentrat în schimb pe un principiu mai important: faptul că evitarea sistematică a interviurilor și a întrebărilor din partea unor organizații de presă importante nu doar subminează o normă importantă, ci și stabilește un precedent periculos pe care viitorii președinți îl pot folosi pentru a evita examinarea și răspunderea. Acesta este motivul pentru care domnul Sulzberger (editorul The Times – n.red.) a îndemnat în mod repetat Casa Albă să îl determine pe președinte să stea de vorbă cu The Washington Post, The Wall Street Journal, Reuters, CNN și alte organizații de știri independente importante pe care milioane de americani se bazează pentru a-și înțelege guvernul”, se arată în comunicatul publicației.

Joe Biden (81 de ani) s-a remarcat în ultimii ani prin gafe repetate și pierderi ale concentrării la evenimente publice. Presa din SUA a scris în mod repetat despre semnele de întrebare ridicate în interiorul Partidului Democrat cu privire la capacitatea acestuia de a gestiona încă un mandat de președinte al SUA. Cu toate acestea, Partidul Democrat îl sprijină la alegerile prezidențile din luna noiembrie.