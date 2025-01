„Dumnezeu să vă binecuvânteze”: Ce conține scrisoarea pe care Joe Biden i-a lăsat-o lui Donald Trump în Biroul Oval

O tradiție respectată. Ca mulți președinți la final de mandat, Joe Biden i-a lăsat succesorului său o scrisoare de adio. Donald Trump a descoperit-o luni, 20 ianuarie, când și-a preluat atribuțiile în Biroul Oval, potrivit BFM TV.

Un jurnalist a fost cel care i-a sugerat noului președinte să deschidă un sertar din biroul prezidențial, pentru a vedea dacă democratul a lăsat acolo o scrisoare. Donald Trump s-a conformat în fața camerelor și a scos un plic din sertar.

President Trump finds letter from President Biden left for him in the Resolute desk in the Oval Office. pic.twitter.com/VTEHM0fT8c

— CSPAN (@cspan) January 21, 2025