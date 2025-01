UPDATE Biden a blocat preluarea US Steel de către japonezii de la Nippon Steel

UPDATE 15:22 Președintele SUA, Joe Biden, a declarat că a blocat achiziția propusă de 14,9 miliarde de dolari a US Steel de către rivalul japonez Nippon Steel, relatează CNN.

Un anunț al Casei Albe cu privire la ordinul său executiv a citat „dovezi credibile” că firma „ar putea lua măsuri care amenință să afecteze securitatea națională a Statelor Unite”.

Biden a decis să blocheze afacerea în ciuda eforturilor intense de a-l convinge în ultimele zile din partea unora dintre consilierii săi de rang înalt, care ar fi avertizat că respingerea unei investiții considerabile din partea unei corporații japoneze de top precum Nippon Steel ar putea afecta relațiile Washingtonului cu Tokyo.

Știrea inițială

Președintele Joe Biden intenționează să anunțe că blochează o achiziție de 14,3 miliarde de dolari a US Steel de către Nippon Steel din Japonia, au declarat oficiali ai administrației pentru CNN, marcând o utilizare semnificativă a autorității executive în ultimele zile ale administrației sale.

Este probabil ca anunțul să fie făcut vineri, au mai precizat oficialii respectivi.

Măsura, care a fost raportată pentru prima dată în Washington Post și New York Times, nu este o surpriză, dar ar putea avea implicații pentru viitoarele investiții străine în companiile americane. Biden s-a opus oficial acordului, care a fost anunțat în urmă cu un an. Președintele ales Donald Trump a declarat, de asemenea, că se opune acordului și că, de asemenea, îl va bloca odată ce va prelua funcția.

Acordul a fost încărcat politic de când a fost anunțat în decembrie 2023, stârnind o opoziție politică bipartizană față de controlul străin al unei componente cheie a puterii industriale a SUA, care a trecut prin momente dificile. Blocarea acordului ar putea fi populară din punct de vedere politic pe plan intern, dar ar putea speria investițiile străine în alte companii americane. De asemenea, ar putea priva US Steel de investițiile de care spune că are nevoie.

La sfârșitul lunii trecute, Comitetul pentru investiții străine în Statele Unite, cunoscut sub denumirea colocvială de CFIUS, l-a informat pe Biden că nu a ajuns la un consens cu privire la faptul dacă vânzarea US Steel către Nippon ar reprezenta sau nu un risc pentru securitatea națională, lăsând președintelui decizia de a stabili dacă să blocheze sau nu tranzacția pe motive de securitate națională.

„Este important să menținem companii siderurgice americane puternice, conduse de muncitori americani. Le-am spus lucrătorilor noștri din industria oțelului că îi susțin și am vorbit serios”, a declarat Biden într-o declarație din martie, când încă se afla în căutarea realegerii. „US Steel a fost o companie siderurgică americană emblematică pentru mai mult de un secol și este vital ca aceasta să rămână o companie siderurgică americană care este deținută și operată la nivel național.”

Sindicatul United Steelworkers s-a opus ferm tranzacției încă din momentul în care a fost anunțată, susținând că Nippon nu i-a oferit suficiente garanții că va proteja locurile de muncă sindicalizate la unele dintre laminoarele mai vechi ale companiei, unde lucrează membri ai sindicatului. Însă opoziția lui Biden față de acord ar putea să nu fie ultimul cuvânt: Nippon și US Steel au promis să lupte pentru a obține aprobarea acordului în instanță, chiar dacă administrația Biden sau viitoarea administrație Trump încearcă să îl blocheze.

US Steel și Nippon susțin că acordul este necesar pentru a asigura investițiile necesare în operațiunile siderurgice naționale ale US Steel. US Steel a susținut că ar putea fi forțată să închidă oțelăriile reprezentate de USW dacă nu primește investiția de 2,7 miliarde de dolari planificată de Nippon Steel ca parte a achiziției sale propuse în valoare de 14,3 miliarde de dolari.

O decizie politică

Achiziția propusă urma să fie nepopulară. US Steel a fost cândva un simbol al puterii industriale americane. A fost cea mai valoroasă companie din lume și prima care a ajuns să valoreze 1 miliard de dolari la scurt timp după crearea sa în 1901. A fost, de asemenea, esențială pentru economia SUA și pentru mașinile, aparatele, podurile și zgârie-norii care indicau în mod tangibil această putere.

Dar a suferit decenii de declin de la apogeul său de după cel de-al Doilea Război Mondial. Nu mai este nici măcar cel mai mare producător de oțel din SUA și este un angajator relativ minor, cu 14.000 de angajați din SUA – dintre care 11.000 sunt membri ai USW. Cu toate acestea, nu este o companie pe care politicienii cărora le place să vorbească despre măreția Americii doresc să o vadă căzând în mâini străine – în special în statul Pennsylvania, important din punct de vedere politic.

Demonstrând că blocarea tranzacției pare a fi de natură politică, Trump s-a opus achiziționării US Steel de către Nippon, dar a salutat recent o investiție de 100 de miliarde de dolari de la Softbank din Japonia, inclusiv fonduri pentru investiții în tehnologia inteligenței artificiale din SUA – fără îndoială mult mai importantă pentru securitatea națională. Dacă achiziționarea US Steel de către o companie japoneză reprezintă o amenințare la adresa securității naționale, unii investitori străini s-ar putea gândi de două ori înainte de a cheltui resurse pentru fuziuni și achiziții sau investiții în companii americane.

Mai mulți oficiali familiarizați cu revizuirea și-au exprimat îngrijorarea pentru CNN că decizia va fi considerată un moment decisiv pentru Comitetul privind investițiile străine în Statele Unite, sau CFIUS, care are autoritatea de a evalua fuziunile pe motive de securitate națională.

Concluziile persoanelor numite politic la nivel de cabinet care alcătuiesc comitetul sunt influențate de activitatea a aproximativ o sută de funcționari de carieră însărcinați să evalueze o tranzacție pe baza meritelor sale, fără influențe politice. În cazul US Steel, majoritatea agențiilor au concluzionat că afacerea nu prezenta niciun risc pentru securitatea națională, iar oficialii și-au exprimat îngrijorarea că poziția președintelui – de a împiedica compania să fie deținută de străini, chiar dacă acest lucru însemna refuzarea unei infuzii mari de capital din partea Nippon – a fost greșită.

„O decizie proastă”, a declarat un înalt funcționar al administrației despre viitoarea mișcare a lui Biden de a bloca afacerea. „De fapt, nu protejează locurile de muncă ale sindicatelor și poate distruge compania”.

Acțiunile US Steel (X) au scăzut cu mai mult de 8% vineri, înainte de închiderea pieței.