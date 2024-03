Nemulțumiri în PNL după ce Ciucă și Bode au negociat cu PSD cedarea unor funcții locale în Timiș, Brașov și Bacău / Una din mize e promovarea unui fost ofițer SRI ca primar la Sectorul 1

Mai mulți lideri locali și de la centru din PNL și-au exprimat miercuri și joi nemulțumirea față de președintele Nicolae Ciucă și secretarul general Lucian Bode pe care i-au acuzat că au cedat în fața presiunilor PSD la împărțirea funcțiilor din județe unde USR are primarii de mari orașe, au declarat pentru G4Media surse liberale.

Mai concret, e vorba despre Timiș, Brașov și Bacău.

În Timiș, Ciucă și Bode ar fi fost de acord ca PSD să-l aibă pe Alfred Simonis (PSD) candidat comun la Consiliul Județean, controlat acum de Alin Nica (PNL), iar PNL să-l aibă candidat comun pe Nicolae Robu la Primăria Timișoara, ocupată de Dominic Fritz (USR).

Alin Nica a respins însă public înțelegerea și a spus că va candida indiferent de decizia partidului. ”Timisoara si Timisul au nevoie in continuare de un proiect de dreapta, eu voi face parte din acest proiect de deapta si pe mai departe. Am o datorie fata de cei 105.000 locuitori ai judetului care si-au pus increderea si sperantele in mine de a cotinua realizarile si proiectele incepute in acest mandat si as putea sa dau multe motive pentru care am curajul sa candidez din nou si sa cer increderea locuitorilor judetului Timis”, a declarat Alin Nica, citat de Opinia Timișoarei.

La Brașov, liderii de la centru ai celor două partide ar fi vrut să aibă candidați comuni la Consiliul Județean și Primăria controlată de Alen Coliban (USR), dar ministrul Adrian Veștea (PNL) a anunțat și el public că va candida la CJ indiferent de decizia partidului.

La Bacău, înțelegerea inițială ar fi ca PSD să aibă candidat comun atât la Consiliul Județean, cât și la Primăria condusă de Lucian Viziteu (USR).

Ciucă și Bode sunt acuzați de liderii locali PNL că, la schimb pentru funcțiile pierdute în cele trei județe, ar vrea să obțină de la PSD dreptul de avea candidatul comun la Primăria Sectorului 1, unde îl susțin pe George Tuță. Tuță e deputat și a fost ofițer SRI și șeful de cabinet al lui Eduard Hellvig, fostul șef al Serviciului Român de Informații.