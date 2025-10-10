G4Media.ro
NATO începe luni exerciţiul nuclear anual Steadfast Noon

Sursa foto: Photo 80551435 © M-sur | Dreamstime.com

NATO va începe exerciţiul militar nuclear anual Steadfast Noon luni, 13 octombrie, a anunţat vineri secretarul general al alianţei, Mark Rutte, la baza aeriană Volkel din Olanda, unde vor avea loc manevrele, transmit AFP şi Reuters, preluate de Agerpres.

Vor participa 2000 de militari şi 17 avioane din 14 ţări, însă nu va fi implicată efectiv nicio bombă atomică. În afară de baza de la Volkel, vor mai fi folosite baze din Belgia, Regatul Unit şi Danemarca.

Manevrele vor dura două săptămâni.

„Trebuie să facem asta fiindcă ne ajută să ne asigurăm că descurajarea noastră nucleară rămâne cât mai credibilă, sigură, securizată şi eficientă”, a arătat Rutte.

„Ţin să subliniez că exerciţiul este de rutină. Nu este îndreptat împotriva niciunei ţări şi nici nu este legat de vreun eveniment real”, a precizat Jim Stokes, directorul pentru politica nucleară al NATO.

Anul acesta, Steadfast Noon are loc după mai multe incursiuni ale unor drone ruseşti în spaţiul aerian al NATO.

„Aceste incursiuni mai frecvente sunt evident ceva ce monitorizăm îndeaproape”, a afirmat colonelul american Daniel Bunch, comandantul operaţiunilor nucleare ale alianţei. El a adăugat însă că ameninţarea dronelor nu este nouă pentru NATO: „Dronele sunt ceva ce înţelegem”.

