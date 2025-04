Nămeți, gheață groasă și zero întârzieri: în interiorul aeroporturilor de la Cercul Arctic care nu anulează niciodată zborurile

În timp ce majoritatea aeroporturilor s-ar închide pentru câțiva centimetri de zăpadă, unele aeroporturi de la Cercul Polar Arctic refuză să se închidă pentru orice. Zborul spre Inari, în nordul îndepărtat al Finlandei, a fost ca o aterizare la capătul lumii. În toate direcțiile, copaci și zăpadă. Din când în când, am zărit cabane încălzite și, ocazional, stațiuni întinse, presărate printre copaci.

Ninsese, iar temperatura era de aproximativ cinci grade sub zero. Când am aterizat pe pista înghețată, recunosc că am simțit un fior de îngrijorare cu privire la puterea de oprire a avionului Finnair Airbus A321 care ne adusese de la Helsinki, se arată într-un reportaj Euronews.

Dar aeroportul Ivalo a fost bine pregătit, iar aterizarea a fost lină și fără incidente. Am rulat ușor până la capătul pistei de 2.500 de metri, încetinind constant, piloții evitând frânarea bruscă în condiții de zăpadă.

O destinație în plină ascensiune

Aeroportul Ivalo este poarta de intrare în Inari, cea mai mare municipalitate din Finlanda ca suprafață, dar și cea mai slab populată. Parte a Laponiei finlandeze, aceasta oferă o multitudine de experiențe de iarnă, doar că fără spiriduși sau omul în roșu.

Acesta este un tărâm al minunilor de iarnă pentru călătorii mai pretențioși: ninsori fantastice, peisaje uluitoare și posibilități nelimitate de activitate – sau inactivitate. Săniuș cu husky, snowmobiling, schi, snowboarding, pășunat cu reni – Inari le are pe toate, și încă ceva.

Dacă preferați să vă relaxați și pur și simplu să admirați peisajul, aveți noroc. Saunele abundă în acest ținut înghețat. La frumosul Star Arctic Hotel, unde ne-am cazat, unele cabane aveau saune private, în timp ce altele aveau tavane din sticlă pentru a privi aurorele chiar din pat.

Aici, în Saariselkä, opțiunile de cazare sunt numeroase, dar Star Arctic este foarte convenabil pentru pârtiile de schi și pentru intrarea la cea mai lungă pistă de sănii din țară. Plonjând pe dealul Kaunispää, aceasta coboară 1,8 km adânc în pădure, coborând aproximativ 180 de metri.

Oricum ați alege să ieșiți din stațiune, de îndată ce o faceți, peisajul vă va tăia respirația. Inari este sălbatic, antrenant, sumbru, terifiant și de o frumusețe uluitoare, toate la un loc.

Spre deosebire de destinațiile mai populare din Laponia, cum ar fi Rovaniemi, Inari nu a suferit din cauza turismului excesiv. De fapt, este probabil unul dintre cele mai neatinse locuri rămase în Europa de Vest.

„Acolo este Rusia”, a remarcat instructorul meu de snowshoeing, arătând spre marea nesfârșită de pini care se întinde cât vezi cu ochii. „Desigur, nu poți vedea granițele de aici”, a râs ea.

Inari a devenit o stea în ascensiune pentru căutătorii de aventuri care doresc să experimenteze adevărata Laponie. Iarna trecută, nouă companii aeriene internaționale au operat servicii sezoniere către aeroportul Ivalo, inclusiv o nouă rută a British Airways – cea mai nordică destinație a acesteia până în prezent.

Laponia finlandeză, în general, devine tot mai populară de la an la an. Pe aeroporturile administrate de Finavia din Rovaniemi, Kittilä, Ivalo, Kuusamo și Kemi-Tornio, 1,8 milioane de pasageri au sosit în 2024, cu aproape 20% mai mult decât în anul precedent.

Cum reușesc să mențină pistele funcționale?

Cu temperaturi medii care coboară până la -18 grade și aproximativ 200 de zile de zăpadă pe an, cum pot aceste aeroporturi să gestioneze în siguranță toate aceste zboruri?

În Helsinki, l-am întâlnit pe Pyry Pennanen, șeful departamentului de întreținere a aerodromurilor din cadrul Finavia, pentru a afla mai multe despre ce se întâmplă pentru ca aeroporturile să funcționeze în astfel de condiții extreme.

„Practic, promitem condiții de vară pe pistele noastre pe tot parcursul anului”, spune Pennanen. „Dar în Helsinki, iarna este un lucru foarte real.”

Helsinki este o propunere diferită de Ivalo. Cu o medie de 350 de plecări pe zi, Helsinki este un centru internațional important, cu mai multe zboruri care aterizează și decolează în fiecare oră. Cu aproximativ 100 de zile de zăpadă pe an, menținerea pistei curată este esențială pentru menținerea reputației Helsinki ca aeroport care funcționează ca un ceas.

„Pentru ca aeronavele să respecte programul, avem la dispoziție 13 minute pentru a curăța pista, dar o putem face în 11 minute”, explică Pennanen. „Cel mai des trebuie să facem acest lucru o dată pe oră dacă ninge cu adevărat, dar în cele mai rele zile, poate fi o dată la 20 de minute.”

O echipă de aproximativ 15 utilaje se ocupă de curățarea rapidă a pistei de 3.500 de metri. Bijuteriile coroanei acestui balet bizar de bestii sunt măturătoarele suflante Vammas PSB 5500, dezvoltate în parteneriat cu Aeroportul Helsinki.

Acești monștri de 31 de tone au o înălțime de 3,7 metri și o lungime de 25 de metri. Pot curăța o porțiune de 5,5 metri de pistă în doar 11 minute, datorită tripletei lor unice de caracteristici de deszăpezire.

Conceput pentru a ara, mătura și sufla (de unde și PSB din nume), procesul începe cu un tăiș cu arc pe plugul său de nouă metri, care menține contactul ferm pe suprafețele inegale. În spatele acestuia, o mătură densă din peri metalici rigizi mătură orice gheață încăpățânată de pe sol. În cele din urmă, puternica suflantă cu jet de aer împrăștie zăpada și gheața desprinse de pe pistă la viteze de peste 400 km pe oră.

La convoi se alătură o mașină cu aspect terifiant, o suflantă de zăpadă autopropulsată fabricată de Overaasen în Norvegia. Cu o înălțime de 4,5 metri, acest mastodont de 1.500 de cai putere poate sparge chiar și cea mai încăpățânată gheață de pe suprafețe, curățând până la 10.000 de tone pe oră și aruncând zăpada la 35 de metri distanță de pistă.

„Cele mai dificile condiții sunt atunci când avem ploaie înghețată”, spune Pennanen. „Când sunt minus zece grade și ploaia înghețată cade, este foarte dificil de gestionat.”

În aceste condiții, intră în joc degivrantul expansiv. Pulverizarea de format de potasiu pe suprafața pistei va topi gheața în mai puțin de o oră și va menține suprafața fără gheață timp de câteva ore. Substanța chimică se descompune ușor și nu conține azot, ceea ce o face sigură pentru mediu.

Fiarele mai mici, cum ar fi încărcătoarele pe roți, tractoarele, camioanele și pulverizatoarele chimice ajută, de asemenea, la menținerea pistei libere. În total, flota Finnaiva din Helsinki cuprinde aproximativ 200 de vehicule care lucrează din octombrie până în mai. În lunile intermediare, echipa efectuează întreținerea esențială a vehiculelor pentru a le menține gata de misiune pentru iarna următoare.

La Cercul Polar, condițiile sunt și mai extreme

În Laponia finlandeză, zăpada acoperă de obicei solul de la începutul lunii noiembrie până la sfârșitul lunii mai (deși iarna trecută a întârziat îngrijorător să apară în unele părți). În întreaga regiune, vă puteți aștepta la 25 cm până la un metru de zăpadă pe tot parcursul iernii.

Cu peste 200 de zile de zăpadă într-un an obișnuit, aeroporturile Finavia din Laponia au mult de lucru. Cu toate acestea, ca societate, Finavia nu a trebuit niciodată să închidă un aeroport din cauza vremii nefavorabile, iar numărul zborurilor anulate sau întârziate este minim.

În cercul polar arctic, aeroportul Ivalo vede mai multă zăpadă decât majoritatea.

„Operăm în condiții de iarnă timp de șapte luni”, spune Jarmo Pyhäjärvi, directorul Aeroportului Ivalo. „Suntem cel mai nordic aeroport din Uniunea Europeană și operăm în condiții arctice.”

La fel ca Helsinki, aeroportul Ivalo are o flotă de utilaje pentru a menține pista și căile de rulare libere. Printre acestea se numără unitățile de arat, măturat și suflat, suflante de zăpadă de mare putere, tractoare, suflante pentru perii și multe altele.

Pentru că aeroportul este atât de mic, numărul personalului său este redus. În timpul iernii, acesta se dublează de la nivelul său de vară de 25 de angajați la aproximativ 50. Cincisprezece dintre aceste persoane vor fi formate pentru a lucra la întreținere, menținând aeroportul liber de gheață și zăpadă.

„Mulți dintre angajați vor avea un rol dublu”, spune directorul de comunicare al Finavia, Elina Suominen. „La un moment dat, ar putea să înregistreze un bagaj, iar în clipa următoare să se ocupe de securitate sau să conducă un plug de zăpadă.”

Vederea în acțiune a acestor bestii de curățat zăpada a fost uimitoare. Puterea imensă a vehiculelor și volumul incredibil de zăpadă pe care îl mișcă sunt incredibile, operațiunile de deszăpezire fiind efectuate nu la pas lent, ci la viteze de 40-50 km pe oră.

În toate aeroporturile sale, Finavia utilizează senzori pentru a monitoriza condițiile de pe pistă. Micile schimbări pot fi urmărite, oferind operatorului un avertisment timpuriu cu privire la vremea care se apropie, uneori cu șase până la opt ore în avans.

Ca și în cazul Helsinki, nu atât căderile de zăpadă reprezintă o problemă, ci mai degrabă temperatura în sine. Când ploaia înghețată lovește în Ivalo, numărul mai mic de sosiri înseamnă că strategia de degajare este ușor diferită.

„Facem ceea ce numim întreținere de management de precizie, ceea ce înseamnă că pista este curățată chiar înainte de sosirea zborului”, explică Suominen. „Zăpada protejează pista de ploaia înghețată, iar noi o lăsăm să funcționeze ca un scut și o îndepărtăm doar în ultimul moment. În acest fel, nu trebuie să folosim niciun produs chimic.”

Pyhäjärvi își amintește de o iarnă din 1999 când temperatura a scăzut la minus 50 de grade. Cel mai recent eveniment de temperatură extremă, în 2023, a dus la scăderea mercurului la minus 35 de grade. Chiar și atunci, aeroportul a anulat doar un singur zbor, menținând toate celelalte operațiuni în mod normal.

În mod uimitor, Aeroportul Ivalo face toate acestea cu emisii nete zero. În ultimii 10 ani, aeroportul și-a redus emisiile cu 98% prin utilizarea de energie regenerabilă. Restul de două procente sunt compensate prin programe aprobate. Toate utilajele sale de deszăpezire funcționează pe bază de biocombustibili.

Inovație pentru zboruri și mai sigure la Cercul Polar Arctic

Companii precum Finavia sunt esențiale în dezvoltarea tehnologiilor și echipamentelor necesare pentru a menține deschise pe tot parcursul anului cele mai extreme aeroporturi din lume.

Cel mai recent, aeroportul Ivalo a colaborat cu o serie de companii finlandeze pentru a testa operațiunile autonome de deszăpezire. În colaborare cu Nokian Tyres, producătorul de echipamente de deszăpezire Vammas (Fortbrand), compania energetică Neste și producătorul de utilaje Valtra, aceștia au dezvoltat un nou concept pentru optimizarea deszăpezirii aeroporturilor îndepărtate.

Viziunea este că, atunci când aeroporturile precum Ivalo sunt închise pentru noapte sau funcționează cu un echipaj redus, iar zăpada începe să cadă, un tractor autonom va prinde viață. Folosind trasee optimizate, predefinite, tractorul va curăța pista de zăpadă, făcând-o sigură pentru aterizarea următorului avion. Dacă rămâne fără combustibil, se va realimenta singur folosind biodiesel cu emisii reduse.

Proiectele-pilot au fost foarte promițătoare, deși tractoarele autonome nu sunt încă utilizate. Cu toate acestea, Finavia este încrezătoare în succesul pe termen lung.

De asemenea, Swedavia, un alt operator de la Cercul Arctic, gestionarul aeroporturilor suedeze, testează operațiunile autonome. În această iarnă, acesta a testat opt mașini PSB în modul autonom și este dornic să extindă acest lucru la operațiunile reale.

„Suntem încă în faza de testare, dar în această iarnă am făcut pași importanți înainte”, spune Ali Sadeghi, director de active pentru instalații și sisteme la Swedavia Airports. „Aceste adăugiri la flota noastră de deszăpezire sunt un pas strategic și ne vor ajuta să facem deszăpezirea Swedavia mai sigură, mai eficientă și mai previzibilă, precum și mai prietenoasă cu clima.”

La fel ca Finavia, Swedavia nu a mai fost nevoită să închidă un aeroport din cauza vremii nefavorabile de foarte mult timp. „Aeroportul Stockholm Arlanda are un record excelent de gestionare a zăpezii”, adaugă Sadeghi. „Nu am închis niciodată aeroportul din cauza zăpezii sau a vremii nefavorabile în peste 60 de ani.”

În Norvegia, Aeroportul Oslo a efectuat teste intensive ale plugurilor autonome timp de peste un an, pentru a le implementa în operațiunile zilnice în 2021. Până la șase utilaje enorme se deplasează simultan, toate fără șofer la bord, controlate fie de la un vehicul de comandă, fie din confortul unui birou.

Propulsate de un software bazat pe cloud cunoscut sub numele de Yeti Autonomy Service Platform (YASP), dezvoltat de Yeti Move, vehiculele sunt conectate astfel încât să știe unde să meargă și ce să facă. Există mari speranțe că astfel de progrese ar putea face operațiunile de deszăpezire și mai ecologice în viitor.

„YASP reduce în cele din urmă consumul de combustibil și emisiile”, spune John Emil Halden, COO al Yeti Move, pentru Business Norway. „Soluția noastră optimizează utilizarea energiei prin asigurarea faptului că operațiunile sunt coerente în orice moment. De asemenea, operațiunile bine planificate cu vehicule autonome vor reduce numărul de deplasări necesare pentru a finaliza lucrarea, fiind necesare mai puține vehicule în general.”

În calitate de călător, rămân uimit de aceste aeroporturi incredibile și de capacitatea lor de a continua să zboare indiferent de condiții. Și sunt recunoscător, pentru că fără aeroporturi precum Ivalo, nu ar fi atât de ușor să descoperim minunile colțurilor cu adevărat virgine ale lumii.