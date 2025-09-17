G4Media.ro
Jose Mourinho, antrenorul celor de la Fenerhance Instanbul.
Mutare bombă la Lisabona – Jose Mourinho, la un pas să ajungă pe banca lui Benfica Lisabona după dezastrul lusitanilor din UCL cu Qarabag

Benfica Lisabona s-a despărțit de antrenorul Bruno Lage după ce a fost întoarsă pe teren propriu de Qarabag de la 2-0 și învinsă la 2-3 în debutul tabloului principal din Liga Campionilor, marți seară, iar acum ochii portughezilor s-au îndreptat, și chiar mai mult de atât, spre un alt portughez, ci anume Jose Mourinho.

„The Special One”, demis de Fenerbahce în august, și-a început cariera de antrenor chiar la clubul lusitan în anul 2000.

Potrivit presei portugheze, în special publicației A Bola, citată de L’Equipe, președintele Benficăi, Rui Costa, este în discuții avansate cu Jose Mourinho, iar anunțul oficial pare să devină doar o chestiune de timp. Rui Costa speră ca Mourinho să fie pe bancă sâmbătă în meciul de campionat cu AVS.

Ironia sorții în lumea fotbalului este că Jose Mourinho a fost demis chiar după ce a ratat calificarea cu Fenerbahce în Liga Campionilor după o dublă manșă cu Benfica Lisabona la sfârșitul lui august.

Pentru Mourinho, care ar fi interesat de acest proiect conform A Bola, ar fi vorba de o revenire pe banca Vulturilor. În septembrie 2000, el a fost numit de Joao Vale e Azevedo pentru a-l înlocui pe Jupp Heynckes, aceasta fiind prima sa experiență ca antrenor principal. Dar, cum președintele nu a fost reales, poziția lui Mourinho s-a fragilizat. Acesta a demisionat în decembrie 2000 după doar 9 meciuri cu clubul (6 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri), pe fondul tensiunilor cu noul președinte Manuel Vilarinho.

