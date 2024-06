Mureş: PSD a obţinut 31 de primari în judeţ, faţă de 26 la alegerile din urmă cu patru ani

Organizaţia Mureş a Partidului Social Democrat (PSD) a anunţat, miercuri, că în urma alegerilor locale, social-democraţii au reuşit să crească numărul de primării câştigate, de la 26 în anul 2020, la 31, înregistrând şi o creştere cu peste 40% la nivel de judeţ, transmite Agerpres.

„După alegerile locale din 2020, PSD Mureş a câştigat 26 de primării în judeţul Mureş. Iar acum, în 2024, la final de numărătoare, aşteptăm să fie confirmate 31 de mandate (…). În capitala de judeţ, municipiul Târgu Mureş, peste 13.000 de târgumureşeni au ales echipa PSD, obţinând astfel 6 mandate de consilier local. Tendinţa de creştere a încrederii în social-democraţie s-a păstrat şi la nivel judeţean, unde numărul de voturi cu ştampila pe sigla PSD: (peste) 57.300 de voturi în 2024, comparativ cu doar 39.000 în 2020. O creştere importantă de peste 40%”, se menţionează într-un comunicat de presă transmis miercuri de PSD Mureş.

Potrivit sursei citate, PSD a reuşit să câştige primăriile în oraşele Luduş, Iernut şi Sărmaşu; comunele Albeşti, Aţintiş, Batoş, Băgaciu, Beica de Jos, Bogata, Cheţani, Chiheru de Jos, Cuci, Daneş, Deda, Fărăgău, Ibăneşti, Iclanzel, Lunca, Nadeş, Ogra, Pogăceaua, Răstoliţa, Ruşii Munţi, Sânpetru de Câmpie, Sântana de Mureş, Suseni, Şăulia, Tăureni, Vătava, Viişoara, Voivodeni, Zagăr. De asemenea, PSD l-a susţinut pe primarul independent care a câştigat în comuna Sânger.

„Deşi nu am reuşit să avem primar în municipiile din judeţul Mureş (Târgu Mureş – UDMR, Reghin – UDMR, Sighişoara – UIPS), totuşi trebuie menţionat că peste tot am înregistrat creşteri semnificative. La Consiliul Judeţean şi la Consiliul local, la Sighişoara, am înregistrat cel mai bun scor dintre toate partidele. Iar la Reghin, o creştere semnificativă faţă de 2020. Oraşul Iernut se alătură social-democraţiei! Luduş, Sărmaş şi Iernut – trei oraşe în care locuitorii au înţeles că omul bun şi echipa puternică sunt reţeta succesului. La fel s-a întâmplat în comunele Chiheru de Jos, Daneş şi Suseni. Nu în ultimul rând, menţionăm municipiul Târnăveni, unde o echipă tânără şi ambiţioasă a reuşit să pună prima cărămidă pentru o construcţie de viitor: creştere semnificativă de peste 30% faţă de scorul din 2020”, se subliniază în comunicatul PSD Mureş.

Liderul PSD Mureş, Dumitriţa Gliga, a afirmat că toţi primarii, consilierii locali şi judeţeni se angajează să respecte voinţa cetăţenilor şi încrederea acordată de aceştia.

„Din punctul meu de vedere, campania electorală a fost un prilej de a reaminti reuşitele noastre şi de a da o reîmprospătare priorităţilor pentru următorii 4 ani. Cred că oamenii în general pricep mult mai mult şi sunt mai conectaţi la realitate decât le place unor politicieni. Dacă îţi vezi de treabă şi te implici ca proiectele să avanseze, oamenii îţi acordă încrederea în continuare”, a afirmat preşedintele PSD Mureş, Dumitriţa Gliga.