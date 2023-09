Moțiunea simplă împotriva ministrului Rafila intră la vot, miercuri, în Parlament

Deputaţii vor da, miercuri, votul asupra moţiunii simple împotriva ministrului Sănătăţii, Alexandru Rafila. Moţiunea simplă, intitulată „Ministrul Rafila – turistul leneş şi cinic care lasă România fără spitale”, este semnată de 56 de deputaţi USR şi ai partidului Forţa Dreptei, transmite Agerpres.

Dezbaterea moţiunii simple a avut loc în şedinţa de luni a Camerei Deputaţilor.

Iniţiatorii moţiunii îi cer ministrului Sănătăţii să plece din funcţie, „pentru ca România să aibă şansa de a avea spitale noi, nu magherniţe insalubre”, iar pacienţii, medicii şi asistentele să aibă şansa „la adevăr” în sistemul sanitar.

„Alexandru Rafila trebuie să plece, pentru că nu îşi poate justifica averea de peste 3 milioane de euro. Alexandru Rafila trebuie să plece, pentru ca România să aibă şansa de a avea spitale noi, nu magherniţe insalubre. Alexandru Rafila trebuie să plece, pentru ca pacienţii, medicii şi asistentele să aibă şansa la adevăr în sistemul sanitar. Alexandru Rafila trebuie să plece, pentru că nu îi pasă. Alexandru Rafila trebuie să plece, pentru că nu vrea, nu poate şi, la o adică, îl şi enervează faptul că trebuie să muncească. Alexandru Rafila trebuie să plece. Şi nu la New York, în Cuba sau la Geneva, în plimbări plătite de noi toţi. Alexandru Rafila trebuie să plece acasă!”, susţin aceştia în document.

Potrivit iniţiatorilor, moţiunea este „un strigăt de revoltă” pentru că, niciodată în istoria sa recentă, sănătatea din România nu a mai avut parte de un ministru PSD „atât de slab şi de nepăsător faţă de nevoile pacienţilor şi ale sistemului sanitar”.

Semnatarii moţiunii mai susţin că Rafila refuză de mai mult de doi ani să facă normele de aplicare a Legii Stop Nosocomiale şi „a făcut ţăndări” Planul de Cancer „fără niciun fel de empatie şi consideraţie pentru pacienţii oncologici”.

Ei au menţionat că Rafila „a tăiat complet” finanţarea din PNRR pentru proiectul unui centru de transplant la Cluj, în condiţiile în care Institutul de Transplant din Cluj-Napoca funcţionează într-un pod neautorizat.

În document se mai susţine că niciunul dintre locurile din spitalele din România nu îndeplineşte criteriile pentru a trata mari arşi, menţionându-se că „ministrul Rafila refuză să facă reforme”, „România pierde banii din PNRR pentru spitale şi dotări – 740 de milioane de euro”, iar investiţiile în medicina prespitalicească sunt în întârziere.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, a declarat, luni, că moţiunea depusă la Parlament împotriva sa este rezumatul unor postări de Facebook ale unei persoane care „nu este nici medic şi nu are niciun fel de experienţă în conducerea unităţilor medicale”.

„Din păcate, moţiunea este un rezumat al postărilor de pe Facebook a unei persoane care nu este nici medic, nu are niciun fel de experienţă în conducerea unităţilor medicale, un delator de profesie. (…) este constituită din invectivele şi frustrările repetate de mai bine de un an de zile în spaţiul public a unui deputat care cu greu poate fi numit coleg sau profesionist în vreun domeniu”, a afirmat Rafila.

El a spus că Guvernul nu renunţă la niciunul dintre proiectele incluse iniţial în PNRR, iar construcţia de unităţi sanitare noi nu s-a blocat, contractele nu s-au reziliat şi nici nu se vor rezilia.

„Când am aflat că a fost depusă o moţiune la Parlament din partea unor parlamentari din opoziţie am primit acţiunea cu interes. Apreciez critica, dacă este făcută cu bună-credinţă şi ea corespunde realităţii, deoarece poate duce la îmbunătăţirea unor activităţi. Din păcate, aşa cum au dezamăgit când au fost la guvernare, semnatarii acestei moţiuni continuă să o facă şi din opoziţie. Nu am văzut nicio urmă de bună-credinţă din partea USR şi a Forţei Dreptei. Minciuni, calomnii repetate, dezinformare sunt ingredientele textului moţiunii depuse împotriva mea”, a susţinut ministrul.

Acesta a spus că pentru combatarea şi controlul infecţiilor nozocomiale a făcut mai mult decât orice alt ministrul al Sănătăţii de până în prezent.

„Ministerul Sănătăţii nu a blocat accesul la medicamente şi investigaţii medical, ci, dimpotrivă, pacienţii cu cancer pot beneficia din vara acestui an de testare genetică şi tratament personalizat, de terapie de ultimă generaţie”, a mai susţinut demnitarul.