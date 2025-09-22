Modificări în clasamentul WTA pentru jucătoarele din România – Jaqueline Cristian, salt impresionant la dublu

România are trei reprezentante printre primele o sută de jucătoare de tenis ale lumii, iar Jaqueline Cristian ocupă cel mai bun loc dintre acestea: 42. La dublu însă, Cristian a înregistrat un salt impresionat de 35 de poziții (până pe 120).

Jaqueline este în coborâre de un loc față de precedenta ierarhie dată publicității, ea acumulând 1281 de puncte.

Este urmată de Sorana Cîrstea, locul 64, în urcare de două poziții.

Din TOP 100 WTA mai face parte și Gabriela Ruse: locul 98, o coborâre de trei locuri.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de simplu

42 Jaqueline Cristian 1281 puncte (-1 loc)

64 Sorana Cîrstea 1057 puncte (+2)

98 Gabriela Ruse 755 (-3)

113 Irina Begu 679 (+2)

119 Anca Todoni 660 (+1)

231 Miriam Bulgaru 297 (+1)

277 Patricia Țig 243 (+1)

283 Irina Bara 239 (-1)

285 Gabriela Lee 236 (-2)

295 Ana Bogdan 227 (+1) etc.

Jucătoare din România în ierarhia WTA de dublu

56 Sorana Cîrstea 1504 puncte

65 Gabriela Ruse 1298 (-3)

78 Monica Niculescu 1094 (-5)

120 Jaqueline Cristian 613 (+35)

162 Irina Begu 495 (-1)

214 Irina Bara 369 (+3)

272 Patricia Țig 295

304 Briana Szabo 251 (+4) etc.

