Mircea Cărtărescu a devenit scriitor rezident la Universitatea Columbia din New York, anunță Ambasada Stateleor Unite la București

Autorul român Mircea Cărtărescu a devenit scriitor rezident la Universitatea Columbia din New York, anunță Ambasada Stateleor Unite la București, pe contul de Facebook.

Acesta va preda studenților cursul „Postmodernism vs. Tiranie: O revoluție literară românească”. Cursul va examina generația legendară a anilor 1980 (generația în blugi) în literatura română și relația ei cu generația Beat în poezia americană, pe de o parte, și cu postmodernismul american în ficțiune, pe de altă parte.

“Mircea Cărtărescu, distins cu Dublin Literary Award (2024) pentru romanul Solenoid, a câștigat peste 20 de premii internaționale, printre care The Los Angeles Times Book Prize (2023), The FIL Prize (2022), The Thomas Mann Prize (2018), The Austrian State Prize (2015), The Mondello Prize (2024) și The Formentor Prize (2018).

Este poet, romancier, critic literar, jurnalist, profesor emerit la Universitatea din București, membru al Uniunii Scriitorilor din România, al PEN Român și al Parlamentului Cultural European. A publicat peste 40 de cărți și un număr mare de articole.

Opera lui Cărtărescu a fost tradusă în peste 25 de limbi. Este Doctor Honoris Causa al universităților din Constanța, Bacău, Cluj, Timișoara, al Facultății de Medicină din București și al Universității Internaționale Menendez Pelayo din Santander, Spania”, scrie Harriman Institute din cadrul Columbia University.