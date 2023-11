Mircea Beuran este noul președinte al Academiei de Științe Medicale

Academia de Ştiinţe Medicale (ASM) şi-a ales, vineri, în Adunarea Generală, pentru un mandat de patru ani, noii membri ai Biroului Executiv, noul preşedinte al Academiei fiind prof. dr. Mircea Beuran.

Potrivit unui comunicat al ASM transmis vineri Agerpres, Beuran a obţinut 90 de voturi pentru şi 3 împotrivă.

Din Biroul Executiv al ASM mai fac parte vicepreşedinţii prof. dr. Ion-Victor Bruckner, prof. dr. Florian Popa, prof. dr. Virgil Păunescu şi secretarul general prof. dr. Emanoil Ceauşu.

„Ne-am propus să continuăm dezbaterile ştiinţifice, mesele rotunde din domeniile noastre de activitate, medical, farmaceutic, biologie sau ştiinţe agronomice, să dezvoltăm relaţiile cu colegii români din afara graniţelor, dar şi cu cercetătorii străini cu care avem parteneriate mai vechi. Ne dorim (…) să susţinem şi să promovăm studiile cu caracter medical, ştiinţific, ale specialiştilor, membri ai Academiei, cercetători, farmacişti, dar şi a colectivelor pe care le conduc”, a spus Beuran, citat în comunicat.

Potrivit lui Beuran, ASM va dezvolta cursuri de educaţie medicală pentru a face cunoscute rezultatele din domeniul inteligenţei artificiale.

„Am vrea chiar de la începutul anului viitor, să organizăm cursuri de iniţiere în domeniul inteligenţei artificiale şi apoi să le dezvoltăm aplicat pe diferite specialităţi, în aşa fel încât să se înţeleagă plusurile şi minusurile acestei etape de dezvoltare, în investigarea şi aplicarea unor tehnici cu ajutorul inteligenţei artificiale. Dorim să continuăm şi să prezentăm publicului, prin serii de conferinţe şi mese rotunde, noutăţi din lumea medicală, tehnologii şi molecule noi, astfel încât, la congresul aniversar, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de activitate a Academiei de Ştiinţe Medicale, să putem prezenta rezultatele”, a adăugat Beuran.

Chirurgul Mircea Beuran, fost ministru al Sănătății în 2003, în Guvernul Năstase, a fost achitat definitiv de Curtea de Apel București, în iulie 2023, în dosarul în care era acuzat că a luat mită 10 mii de euro pentru a scoate la concurs un post de asistent universitar pe perioadă determinată.

Mircea Beuran a fost achitat și în prima instanță, în noiembrie 2022.

În aprilie 2020, Medicul Mircea Beuran a fost trimis în judecată de procurorii DNA, acuzat fiind că a primit 10.000 de euro pentru a scoate la concurs un post de asistent universitar pe perioadă determinată. A fost denunțat atunci de un medic de la Spitalul Floreasca.

În cadrul Adunării Generale au fost acordate premiile ASM pentru cărţi, tratate, monografii de specialitate apărute în anul 2022:

-Premiul „Ştefan Milcu”: „Profesorii Mei”, autor: Benone Duţescu

-Premiul „Ion Pavel”: „What is new in gastroenterology and hepatology”, sub redacţia: Ioana Sporea, Alina Popescu

-Premiul „Francisc Rainer”: „Antropologie şi medicină”, coordonatori: Andrei Kozma, Cristiana Glavce, Constantin Bălăceanu-Stolnici

-Premiul „Ion Cantacuzino” 2023: „Ultrasonografia clinică a abdomenului”, autor: Radu Ion Badea

-Premiul „C. C. Iliescu” 2023: „Semiologie chirurgicală”, sub redacţia: Ionică Daniel Vîlcea, Cecil Sorin Mirea

-Premiul pentru Excelenţă: „Reumatologie” (vol.I şi II), autor: Paulina Lucia Ciurea.