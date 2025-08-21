G4Media.ro
Sindicaliştii Cartel Alfa protestează în mai multe judeţe din ţară: Munca cinstită…

protest, Cartel Alfa, protestatari, sindicate, sindicalisti
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Sindicaliştii Cartel Alfa protestează în mai multe judeţe din ţară: Munca cinstită trebuie plătită cinstit. Nu peste un deceniu, ci acum / Revendicările sindicaliştilor

Cartel Alfa anunţă, joi, într-o postare pe Facebook, că au început proteste în mai multe judeţe ale ţării, respectiv Timiş, Vâlcea, Alba, Arad, Botoşani şi Maramureş, transmite News.ro.

”Munca cinstită trebuie plătită cinstit. NU peste un deceniu, ci ACUM”, transmis sindicaliştii. Aceştia cer:

– Un salariu minim decent, care să acopere costurile reale de trai;

– Stop distrugerii serviciilor publice – educaţia, sănătatea şi siguranţa trebuie finanţate, nu tăiate;

– Pensii echitabile, calculate corect şi respectând legea;

– Respectarea drepturilor legale şi contractuale ale lucrătorilor – fără ore suplimentare neplătite, fără abuzuri;

– Taxare justă, echilibrată între angajaţi şi angajatori;

– Măsuri reale pentru protejarea locurilor de muncă şi economiei, NU austeritate doar pentru cetăţeni;

– Resursele naturale să rămână avere naţională, nu profit privat.

”Dacă revendicările NU sunt soluţionate, mişcările de protest se vor amplifica şi vor duce la declanşarea grevei generale”, transmit sindicaliştii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

